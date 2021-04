Kassory Fofana : "On va augmenter l'électricité…"

CONAKRY-Le Premier Ministre guinéen, dans son discours de politique générale du gouvernement, a annoncé ce mercredi 7 avril 2021, l'augmentation de l'électricité. Kassory Fofana explique que l'objectif de cette action vise à arriver à un équilibre financier d'EDG à l'horizon 2026.

"La fourniture d'électricité actuelle qui ne concerne que 47% de la population guinéenne, coûte une ardoise en termes de subvention, de 300 millions d'euros par an. Vous comprenez la nécessité d'aller à l'équilibre, la nécessité de faire payer le courant à nos compatriotes.

Quand on observe le voisinage, le coût énergétique en Guinée, est le plus faible. Il est trois fois moins qu'au Libéria. Est-ce que la Guinée est plus riche que le Libéria ? Ma réponse est Non. Il est deux fois moins cher qu'au Mali, pays désertique. Sur toute la région du voisinage, l'électricité est moins chère.

Nous nous fixons à l'horizon 2026 à l'équilibre financier d'EDG. Cela suppose la combinaison d'une série d'actions. On va augmenter le prix de l'électricité, on va améliorer le niveau de capacité de production, on va investir dans les lignes de transport et de distribution. Toutes ces actions combinées devront conduire le pays à l'horizon 2026 de retrouver l'équilibre d'EDG et libérer les ressources à subvention en faveur des autres secteurs de l'économie", a-t-il annoncé.

