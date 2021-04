Kassory Fofana : "Je vais annoncer des mesures fortes…"

CONAKRY-Le Premier ministre guinéen, est attendu ce matin à l'Assemblée Nationale pour le discours de politique générale du Gouvernement.

Quels sont les principes et les valeurs qui guideront l’action du gouvernement les prochaines années ? Quel plan d’investissement social dans la lutte contre la pauvreté ? Les articulations du dialogue politique inclusif ? Comment rendre la croissance plus solidaire et innovante ?

Le Chef du gouvernement guinéen répondra à toutes ces interrogations et annoncera des mesures fortes.

"Sous l’autorité du Président de la République, je vais annoncer des mesures fortes et décliner les axes de l’action publique devant la représentation nationale", a annoncé ce matin le Chef du Gouvernement.

La déclaration de politique générale du Gouvernement est prévue par l’article 63 de la Constitution. “Après sa nomination, le Premier Ministre fait une déclaration de politique générale devant l'Assemblée Nationale. Cette déclaration est suivie d'un débat avec vote”.

A l’issue du vote, si les députés adoptent une motion de censure ou lorsqu'il désapprouvent le programme de politique générale du Gouvernement, le Premier devra démissionner.

“Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou lorsqu'elle désapprouve le programme ou une déclaration de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement”, stipule l'article 99 de la Constitution.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Afriicaguinee.com