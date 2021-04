Guinée : Canal+ lance la semaine généreuse pour le bonheur de ses abonnés…

CONAKRY-Dans le but d'offrir le meilleur de la télévision au meilleur prix à ses abonnés, le Groupe Canal+ Guinée a procédé au lancement de la semaine généreuse. L’évènement a eu lieu ce mercredi, 7 avril 2021, au siège de Canal+, dans le quartier Manquepas, commune de Kaloum.

A cette occasion, les responsables du Groupe Canal+ Guinée, ont respectivement expliqué les avantages de cette nouvelle offre à l’endroit des clients du Groupe. Selon le responsable du service "réabonnement à Canal+", la semaine généreuse est le programme de fidélité de l’offre du groupe Canal+. Elle a été lancée depuis le 15 septembre 2020, a rappelé monsieur Amadou TALL.

Comment fonctionne la semaine généreuse ?

« Pour tout réabonnement avant échéance, l’abonné bénéficie de 7 jours offerts à la formule supérieur. C’est valable pour tous les abonnés à l’offre "LES BOUQUETS CANAL+", quelque soit leur moyen de paiement, c’est automatique, gratuit et c’est tout le temps. C’est-à-dire, le même jour qu’il active son réabonnement, il bénéficie des chaines en plus. Exemple : nous avons aujourd’hui, des matchs de la League des champions, tous ces clients qui sont sur Accès ou Evasion, s'ils se réabonnent avant la fin de leur abonnement à compter de ce mercredi, ils vont pouvoir regarder ces différents matchs. Ça va continuer durant 7 (sept) jours au total. Donc, nous invitons nos clients à se réabonner avant l’échéance pour pouvoir profiter de cette offre qui est à la portée de tous les abonnés.

Quel que soit le mode de paiement que vous utilisez, que ça soit dans nos points de vente, chez nos partenaires, les distributeurs agréés, les points de recharge ou vous le faites par Mobile Money, Orange Money ou Ecobank, vous bénéficierez de cet avantage. Il y a aussi du bonus cumulatif. C'est-à-dire, si vous vous réabonnez à un mois d’abonnement, vous aurez accès à 7 jours de chaines supplémentaires. Pour deux (2 mois) vous aurez 14 jours de chaines en bonus, sans interruption » a précisé le chargé réabonnement à Canal+ Guinée.

Cette nouvelle offre a pour objectif de fidéliser les abonnés de Canal+ Guinée. Mais il y a Mieux encore. A savoir : Faire découvrir à chaque client les autres chaines auxquelles il n’a pas souscrit. Par exemple, un client qui a la formule Accès qui est à (100 mille gnf), il se réabonne, il a droit pendant 7 jours à la formule Evasion+ qui est à 310 mille Gnf.

Canal+ dispose de plusieurs formules : Accès à 100 000 Gnf, Evasion+ à 310.000 GNF et tout Canal + qui est à 640 000 francs guinéens. « Nous savons tous que nos abonnés ont envie de découvrir ce qui est loin. Ce programme de fidéliser permet à nos abonnés de pouvoir découvrir tout ce que nous avons comme chaines sur le bouquet Canal+. Donc, c’est une opportunité pour nos abonnés de pouvoir découvrir toutes les formules Canal » a renchéri M. Fabrice ATOHOUN, Directeur des ventes à Canal+.

Certains abonnés qui ont déjà expérimenté l’offre de Canal+, apprécient la semaine généreuse que le Groupe a lancée. C’est le cas de Monsieur Mamady Touré, officier de police à la direction centrale de la police judiciaire. Près d’une décennie, il utilise Canal+. Il a livré son témoignage.

« Je suis très convaincu que Canal+ arrange la population. Le Groupe dispose d’un personnel accueillant et professionnel. Quand vous venez pour payer l’abonnement, la façon par laquelle vous êtes accueillis et traités, je trouve ça vraiment encourageant. En plus, cette semaine généreuse, je suis déjà en train de profiter car, j’ai un abonnement de 160 000 Gnf, je suis allé me réabonner à avant l’échéance de mon abonnement en cours et pendant une semaine j’ai bénéficié de nouvelles chaines. C’est vraiment encourageant. Quand j’ai expliqué ça à ma famille et à mon entourage, ils m’ont tous encouragé à rester avec Canal+ parce que c’est le meilleur » a déclaré monsieur Mamady Touré, officier de police judicaire, division criminelle.

Oumou Khary Diallo, agent commercial à la boutique Canal + sise au quartier Manquepas a livré un petit témoignage sur la façon dont ils traitent les clients. « On fait tout pour satisfaire le client et quand il achète, nous lui parlons également de cette semaine généreuse. Si c'est un nouvel abonné, on lui explique qu’il peut découvrir d’autres chaines pendant 14 jours s’il fait un réabonnement avant échéance. Il peut avoir plus de jours s’il fait un double réabonnement. Et si c’est un abonné qu’on reçoit, on lui parle également de cette semaine généreuse. Nous lui disons donc qu’il peut découvrir d’autres chaines durant 7 jours s’il fait un abonnement avant échéance », a fait savoir cette commerciale de Canal +.

Il noter que la semaine généreuse de Canal+ est une offre qui est valable une bonne fois pour toute. Il vous suffit juste d’un abonnement avant échéance pour pouvoir profiter.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28