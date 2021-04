Gouverner autrement : Alpha Condé nomme des hauts cadres…

CONAKRY-Le président Alpha Condé a nommé ce mardi 6 avril, des cadres au Comité d'Evaluation des Politiques et Institutions Nationales.

Chapitre I : Disposition générale

Article 1er : Les cadres dont les noms et prénoms suivent sont nommés dans les fonctions de coordinateur et chef de file du comité d'évaluation des politiques et institutions nationales (CEPIA)

Coordinateur : Péma Guolavogui, secrétaire général ministère du plan et du développement économique

Chef de file domaine A, gestion économique : Abdoulaye Ibrahima Diallo, directeur national adjoint des études économiques et de la division, ministère de l'économie et des finances

Chef de file domaine B, politique structurelle : Abdoulaye Touré, conseiller chargé de la planification et du cadrage macroéconomique, ministère du plan et du développement économique,

Chef de file domaine C, politique de lutte contre l'exclusion et de promotion de l'équité : Ibrahima Camara, directeur général adjoint du bureau de stratégie du développement, ministère de l'action sociale et l'enfance.

Chef de file domaine D, gestion et institutions publiques : Ibrahima Sory Damantang Camara, conseiller chargé aux dépenses, ministère du budget.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com