Football : Amadou Diawara en course pour le titre en UEFA Europa League

Amadou Diawara va-t-il décrocher l’un des plus beaux titres du football européen ? A en croire les cotes proposées par les sites de paris en ligne pour un tel scénario, il n’est clairement pas impossible de le croire. Que l’on parle de Winamax ou de Betclic, présents dans la liste des meilleurs bookmakers du site de référence SportyTrader.com, les sites de paris sportifs les plus réputés d’Europe misent clairement sur l’AS Roma de Diawara cette saison, en UEFA Europa League.

Sociétaire du club de la capitale italienne depuis 2019, et jusqu’en juin 2024 selon la fiche détaillée du site Transfermarkt, le milieu de terrain né à Conakry est en effet attendu dans la deuxième plus grande compétition européenne de clubs, lui qui affronte la solide Ajax Amsterdam en quart de finale aller jeudi soir. Cotée à 11.00 avant le début de la rencontre, la victoire finale de la Roma est clairement plausible derrière les favoris anglais que sont Manchester United et Arsenal.

Il n’y a d’ailleurs qu’à regarder le classement actuel du championnat italien pour s’en rendre compte : cette Europa League de l’UEFA reste le grand objectif du club romain en cette fin de saison. Seulement septièmes de Serie A italienne après leur match nul concédé sur la pelouse de Sassuolo le week-end dernier, Amadou Diawara et ses coéquipiers n’ont plus vraiment la main pour voir la Ligue des Champions l’année prochaine via une qualification par le championnat, et doivent donc tout donner pour l’accrocher via la victoire finale en Ligue Europa. Pour rappel, le vainqueur de la compétition obtient effectivement sa place pour la grande Champions League l’année suivante, ce dont rêvent certainement Amadou Diawara et les autres sociétaires romains.

Qualifiée pour la CAN 2021 après une dernière trêve internationale aboutie, la sélection guinéenne de football doit également être derrière son jeune milieu de terrain en vue des prochaines échéances internationales. Agé de seulement 23 ans et déjà appelé à 5 reprises avec le Syli National, Amadou Diawara représente certainement l’avenir des vice-champions d’Afrique 1976. Un joueur que l’on vous conseille de suivre avec la plus grande sympathie.