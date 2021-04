Madifing Diané répond à ses détracteurs : "Les gens n'ont qu'à raconter tout sur moi…"

LABE- Accusé d'avoir empêché Cellou Baldé de prendre part aux funérailles de son père, le gouverneur Madifing Diané répond à ses "détracteurs".

Peu bavard sur le sujet, le gouverneur de la région de Labé, interpelé par Africaguinee.com, a indiqué que les gens peuvent "raconter" ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, ça ne lui faut ni "chaud, ni froid".

"Vous avez vu les commentaires sur les réseaux sociaux où on dit que c'est moi qui ai bloqué Cellou Baldé pour ne pas qu'il assiste aux funérailles de son père. Ils peuvent raconter tout, ça ne me dira rien. Que vous m'appréciez, ou que vous me critiquez c'est la même chose.

La famille sait que je suis allé présenter les condoléances. Donc, le reste ça ne m'intéresse. Revenez me voir après, je suis votre grand-père, votre père, votre frère", a lancé M. Madifing Diané trouvé à son bureau ce matin, par un journaliste d'Africaguinee.com.

