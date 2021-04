Journée internationale du Sport : le message du ministre Bantama Sow…

CONAKRY-A l’instar de tous les pays du monde, la Guinée a célébré ce 06 Avril 2021, la journée internationale du Sport au service du Développement et de la Paix.

C’est le 23 Août 2013, que l’Assemblée générale des Nations-Unies a institué cette journée dans sa résolution 67/296. En Guinée tout comme ailleurs, cette date coïncide avec la propagation de la pandémie à Covid-19.

Dans sa déclaration, le ministre d’État, ministre des Sports a rappelé le rôle que joue le Sport dans l’éducation, la santé, le développement humain et la consolidation de la paix.

Selon Sanoussy Bantama Sow, il est admis dans tous les textes internationaux que le Sport est un droit humain fondamental qui doit être respecté et appliqué dans le monde. Par son coût et son impact, il est reconnu et utilisé comme un outil de l’aide humanitaire, du développement et de la consolidation de la paix.

« L’occasion est propice de rappeler aux décideurs et aux partenaires techniques et financiers, l’impact de cette pandémie sur le Sport. Il s’agit :

de l’annulation ou du report des grands événements sportifs nationaux et mondiaux. Les jeux olympiques de Tokyo et le tour cycliste international de Guinée pour ne citer que ces deux ;

de la réduction drastique des commandes de matériels et d’équipements sportifs ; donc de la fermeture de plusieurs industries sportives ;

du gel ou de la réduction des salaires des sportifs et de leurs encadreurs ;

du coût élevé des voyages à cause de la rareté des moyens de transport ;

de l’absence des spectateurs dans les stades qui pousse les principaux sponsors à réduire ou à annuler leurs investissements », dira entre autres le ministre des Sports.

Par ailleurs, Sanoussy Bantama Sow a remercié le Gouvernement pour son appui aux activités physiques et sportives en République de Guinée.

‘’ C’est le lieu de remercier le Gouvernement sous la clairvoyance du chef de l’État, Pr Alpha Condé pour son appui aux activités physiques et sportives en République de Guinée. Cet appui a consisté à :

La mise à disposition des services de l’ANSS pour un meilleur suivi de nos athlètes ;

La prise en charge de toutes nos équipes en compétitions internationales malgré les contraintes budgétaires ;

La transmission à l’Assemblée nationale du projet de loi sur le Sport (véritable outil de développement) pour son adoption ;

L’accompagnement du comité de pilotage de la CAN 2025, véritable projet de développement socio-économique d’un pays’’, a égrainé le ministre d’Etat en charge des Sports.

Pour terminer sa déclaration, le ministre d’État a invité le peuple de Guinée à la pratique régulière des activités physiques et sportives, véritable moyen d’amélioration de la santé.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13