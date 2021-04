Guinée : la Justice autorise Cellou Baldé à prendre part aux funérailles de son père…

CONAKRY-Le ministère de la justice a donné l'autorisation à Cellou Baldé, de prendre part aux obsèques de son père Elhadj Boubacar Ndantaba Baldé, décédé ce lundi 5 avril 2021, à Labé. Les funérailles du papa de l'ex député uninominal de Labé sont prévues ce mardi 06 avril 21.

Dans un communiqué lu ce lundi, 5 avril à la télévision nationale, le ministère de la justice déclare avoir a appris avec une profonde douleur le décès d'Elhadj Boubacar Ndantaba Baldé, des suites de maladie.

Cellou Baldé, ancien député est détenu depuis novembre dernier à la maison centrale dans le cadre d'une instruction ouverte contre lui et plusieurs autres hauts dirigeants de l'UFDG, liée aux violences post électorales.

Dans son communiqué, le ministère de la justice annonc avoir donné son autorisation conformément à la Loi pour qu'il (Cellou Baldé, ndlr) puisse prendre part aux obsèques de son père prévues demain mardi, 6 avril 2021, à 17heures, à Labé.

«Toutes les dispositions à cet égard ont été prises par les autorités judiciaires compétentes et les services de sécurité pour faciliter son déplacement» indique le ministère de la Justice garde des Sceaux.

Malheureusement regrette le département de la justice, "des citoyens de Labé ont menacé de le (Cellou Baldé, ndlr) retenir et de troubler l'ordre public. Face à cette situation, les autorités de la justice, les services de sécurité, les autorités administratives et politiques ont souhaité un climat le plus apaisé".

À ce propos, le ministère de la Justice souligne qu'il poursuit les discussions avec toutes les parties prenantes concernées afin de parvenir sur des conditions d'un déplacement sécurisé et encadré par la loi, de Cellou Baldé.

Aussi, le ministère de la justice informe l'opinion nationale et internationale de sa volonté de respecter les droits des détenus dans toutes les circonstances (...) en préservant la paix sociale, la sécurité et l'ordre public.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28