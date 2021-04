Exclusif-Féguifoot : Pourquoi KPC a retiré sa candidature ?

CONAKRY-A la surprise générale, Kerfalla Camara ‘’KPC’’ qui avait annoncé sa candidature en ‘’fanfare’’ pour le poste de président de la Féguifoot vient de retirer sa candidature.

Si les spéculations vont bon train sur "l’immixtion" du chef de l’Etat guinéen dans cette élection qui attisait déjà des ‘’haines’’ entre camps rivaux, les soutiens de Kerfalla Camara ont trouvé une autre explication.

En exclusivité au micro d’Africaguinee.com, le directoire de campagne du PDG de Guicopres démontre ce qui a prévalu au retrait du mécène qui était pourtant considéré comme le challenger lourd de Mamadou Antonio Souaré dans ce congrès électif.

‘’Nous avons désisté pour un souci de mettre un peu de paix et de quiétude dans la cité. Comme vous le savez, ces dernières semaines, malheureusement pour nous, des petits groupuscules d’intérêts par-ci et par-là au lieu d’arranger la situation, ou de faire une campagne civilisée, ont préféré se mettre sur le chemin de la discorde, de l’insolence, de la pagaille en un mot. Alors cela devenait inquiétant pour tout le monde (...), nos amis qu’on avait dans le camp d’en face ne nous disait d’ailleurs plus bonjour. C’est sûrement grâce à tous ces aspects là que notre candidat a préféré se retirer pour qu’il y ait de la quiétude en Guinée’’ nous a confié Lucien Beindou Guilao.

Lire aussi -Urgent-congrès de la Feguifoot: KPC désiste…

Pour le directeur de campagne de KPC, il ne faudrait pas aussi que toute cette pagaille et tout ce remue-ménage en Guinée n’entraine une sanction du pays au niveau des instances internationales.

‘’ C’est ce qui a pu prévaloir à ce retrait. C’est un consensus heureux d’ailleurs, les deux présidents étaient heureux de se retrouver et ils ont parlé pendant deux heures. Ils ont mis tout à plat. Nous sommes obligés en tant que bons guinéens et équipe loyale de suivre (…) A partir de l’instant celui pour lequel je me suis engagé me dise : J’ai réfléchi, il vaut mieux que je me retire pour le bien du football, je dois le suivre…les arguments qu’il a avancé nous vont droit au cœur et nous sommes attentifs. Nous les avons entendus, pour la paix en Guinée et pour le football nous sommes prêts à tout. La preuve est que, nous, avons accepté de retirer notre candidature’’ a indiqué l’ancien ministre des guinéens de l’Etranger .

A Suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13