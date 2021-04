Macky Sall répond à Alpha Condé : "Pour nous, la frontière..."

DAKAR-Dans son discours à la nation à l’occasion de la fête de l’indépendance du Sénégal, ce 3 avril 2021, Macky Sall a abordé la question des frontières. Faisant allusion à la sortie d'Alpha Condé, le président sénégalais a rappelé le principe de « bon voisinage ».

Cette année, le Sénégal a célébré son indépendance sur le thème «les Forces de défense et de sécurité et protection des frontières.

« Si les frontières restent toujours pertinentes au sens terrestre, maritime et aérien, les menaces sont constamment changeantes. Elles sont devenues plus diffuses, plus complexes, plus difficiles à prévenir et à combattre. En somme, c’est le monde qui est devenu plus dangereux face aux périls de toutes sortes : le terrorisme, la cybercriminalité, les crimes transfrontaliers, les défis environnementaux et sanitaires. C’est pourquoi nous devons en permanence ajuster nos outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces », a déclaré Macky Sall tout en exhortant au « bon voisinage ».

«Nos Forces de défense et de sécurité continueront de veiller sur nos frontières en restant fidèles à nos traditions de bon voisinage. Pour nous, la frontière est un trait d’union et un espace de convivialité entre les peuples», a-t-il affirmé.

En parlant de «bon voisinage », on peut déduire que Macky Sall répond à son homologue Alpha Condé qui a, récemment, accusé Dakar d'abriter tous les complots contre la Guinée. Mais samedi soir, le dirigeant guinéen a écrit à son homologue Sénégalais lui assurant de son engagement à œuvrer de concert avec le président du Sénégal pour le renforcement des liens d'amitié et de fraternité unissant Conakry et Dakar.

"Je voudrais vous assurer de ma ferme détermination à œuvrer de concert avec vous pour le renforcement et la diversification de nos liens d'amitié de fraternité, unissant si heureusement nos deux pays", a écrit Alpha Condé à Macky Sall, à la veille de la fête de l'indépendance du Sénégal.

A suivre…

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06