Guinée-Musique : le chanteur "Navigator" tué dans un accident…

CONAKRY-Le chanteur urbain Abraham Macauley alias Navigator, l'étoile montante de la musique urbaine guinéenne a péri dans un accident de la circulation dans la nuit du samedi 3 avril 2021 à Conakry.

Le drame s’est produit vers 22 h au niveau du pont situé entre Dapomba et Lansanaya. Alors qu’il était sur la moto avec une autre personne, Navogator a percuté un camion. Les deux en sont morts.

Ce jeune artiste est l’auteur de plusieurs singles dont les plus populaires sont “Ninja Man", “Ragga Tonseh” et “Me Yah Go Born” qui a totalisé 1,2 millions de vues sur Youtude.

Selon nos informations, Navigator avait initialement prévu de sortir son nouvel album ce 10 avril avant de reporter à cause de la Covid-19.

