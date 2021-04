Faranah : Mort tragique de Mamadou Samoura, parti à la chasse du gibier...

CONAKRY-Un cultivateur a trouvé la mort dans des circonstances tragiques dans le district de DAMANIA, sous-préfecture de Songoyah située, à 35 km de la commune urbaine de Faranah.

Mamadou Samoura cultivateur de profession, s'est rendu en brousse muni de son fusil de chasse le jeudi 1er avril 2021, à la recherche du gibier. Arrivé à l'endroit où il devait tendre son piège, il accrocha son fusil sur la branche d'un arbre, le temps pour lui de bien se positionner pour atteindre le premier gibier à apparaître dans sa ligne de mire.

Pendant qu'il ajustait sa position, le fusil chargé de munitions est tombé par terre se déclenchant automatiquement. Une balle l'a atteint au niveau de sa poitrine. Le coup de feu est fatal, et a immédiatement succombé.

Interrogé par notre correspondant, un volontaire de la croix rouge basé dans le district de Damania, a expliqué les circonstances de la mort tragique de ce père de famille.

Lire aussi- Heurts à Faranah : "Des gendarmes ont fait irruption chez nous et ont incendié deux cases…"

"On savait qu'il était parti à la chasse dans la journée. Mais il n'est plus revenu le soir. On l'a cherché partout en vain. Le lendemain vendredi, on a élargi l'information en marge de la grande prière de vendredi. Après la prière, tout le village s'est mobilisé on est sorti en groupes pour aller à sa recherche. Vers 16h, on a retrouvé son corps en plein brousse. Aussitôt, on a informé la gendarmerie, la police et les autorités locales. Après constat, le corps a été remis à sa famille pour son enterrement vers 17h", a expliqué notre source. La victime laisse derrière elle 2 veuves et 6 enfants.

Ce phénomène devient de plus en plus récurrent dans la sous-préfecture de Songoyah. Il y a de cela quelques mois, un cas similaire s'était produit dans le secteur Yiraya dans la même sous-préfecture.

De Faranah alpha amadou Barry,

Pour Africaguinee.com