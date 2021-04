Guinée : Cellou Dalein Diallo assigne l'Etat en Justice…

CONAKRY- L’opposant guinéen Cellou Dalein Diallo vient d'assigner deux ministères en justice ! Privé de son passeport et empêché de sortir du territoire, le leader de l'Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) a décidé d’engager des poursuites judiciaires contre les départements, qui à ses yeux, sont les responsables de sa privation de liberté.

Les avocats de l'opposant ont déposé une plainte contre le ministère de la Sécurité et celui et la Justice, a-t-on appris. La plainte fait suite à l'interdiction de sortir du territoire guinéen par deux fois et la confiscation du passeport de Cellou Dalein Diallo.

Dans cette plainte déposée au niveau de la Présidente du Tribunal de Première Instance de Mafanco le 1er avril 2021 que la rédaction d’Africaguinee.com a pu consulter, le collectif des avocats chargé de la défense de l’UFDG a sollicité auprès de la présidente du TPI de Mafanco :

‘’D’assigner en référé d’heure à heure par devant elle les Ministères de la Sécurité et de la Protection Civile et de la Justice, Garde des sceaux, tous représentés par l’agent judiciaire de l’Etat afin que Elhadj Mamadou Cellou Dalein Diallo obtient son passeport illégalement confisqué et la levée de l’interdiction de sortir du territoire formellement prise par le procureur de la république près de Mafanco’’.

Faut-il rappeler que Cellou Dalein Diallo a été bloqué à l’aéroport de Conakry-Gbessia par deux fois en l’espace de 4 mois. Pour la première fois, c’était le 30 décembre 2020 alors qu’il se rendait à Bamako la capitale de la république du Mali pour prendre part aux obsèques de son ami Soumaïla Cissé décédé des suites de COVID-19.

Et la seconde fois, c’était le mardi 16 mars 2021 alors qu’il se rendait à Abidjan en Côte d’Ivoire au nom de l’International Libéral pour prendre part aux obsèques de l’ancien premier ministre Hamed Bakayoko. A cette occasion, le passeport du président de l’UFDG a été confisqué par la police de l’aéroport.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 666 134 023