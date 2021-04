Duel Antonio-KPC : Pourquoi le congrès électif a été reporté ?

CONAKRY-C’est une décision qui a surpris plus d’un ! Le congrès électif de la fédération guinéenne de Football prévu pour le 30 avril et qui devrait opposer -Antonio Souaré et Kerfala Camara KPC- a été reporté pour le 14 Mai prochain.

Le président de cette commission électorale en exclusivité au micro d’Africaguinee.com est revenu sur la première décision qui a motivé son institution à revoir les dispositions légales de la Féguifoot préalablement établies.

Motivations et dispositions légales…

‘’Dans le souci d’observer les délais légaux indiquées dans le code électoral de la Fédération Guinéenne de Football, notamment les dispositions des articles, 11, 12, 13, 14, et 15, la commission Electorale au sortir de sa première réunion technique tenue le jeudi 01 Avril 2021 a informé tous les candidats et acteurs du football que l’Assemblée Générale Elective initialement prévue pour le 30 Avril est reporté au 14 mai 2021", a-t-il dit, précisant que le chronogramme global du processus fera l’objet de publication dans les jours à venir.

A la question de savoir s’il y a des manquements dans les premières dispositions légales que M. Koita Aboubacar et son équipe ont trouvé en place, le président de la commission électorale repond.

‘’ En réalité je ne veux pas communiquer sur les actions qui ont été posées avant notre arrivée. Le plus important pour nous, c’est de mener les choses conformément aux textes. Ce qui s’est passé avant nous, je ne voudrais pas faire un commentaire là-dessus’’ nous a confié le juriste Aboubacar Koita, président de la Commission électorale de la Féguifoot élu le 31 mars 2021.

Dans un communiqué dont copie est parvenue à notre desk, la commission précise que les "candidatures sont reçues au secrétariat général de la FGF de 09 heures à 16 heures 30 minutes chaque jour y compris le samedi et le dimanche, contre délivrance d’un récépissé récapitulant toutes les pièces déposées".

S’agissant du profil recherché par cette commission pour être candidat à la Féguifoot il faudra être tout d’abord de nationalité guinéenne et avoir un certain vécu dans le giron du football de ce pays.

Un (01) Casier judiciaire datent de moins de trois ;

Un (01) certificat de Résidence délivré par l’autorité compétente ;

Un (01) certificat de Nationalité Guinéenne ou Passeport Guinéen ;

La lettre de parrainage d’au moins un délégué représentant un membre de la FGF ;

Les documents en relation avec l’expérience managériale dans le football ;

Deux (02) photos d’identité originales.

A suivre….

