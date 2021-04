La "mise en garde" d'Alpha Condé : " tout ministre..."

CONAKRY-Le président Alpha Condé a mis en garde ses ministres par rapport aux "contrats de performance". Le chef de l'état avertit que tout cadre qui ne remplit pas son contrat partira.

"Celuine remplit pas son contrat de travail, il partira. Cela est très clair", a indiqué le Président Alpha Condé.

"Nous voulons que désormais, la Guinée se compare aux pays africains qui ont les meilleures pratiques de gouvernance ", a-t-il ajouté.

Le but est de permettre aux populations de bénéficier largement des avantages qu’on donne à la Guinée.

"Non pas que ces avantages arrivent dans des poches des ministres ou hauts fonctionnaires, mais qu’ils aillent dans les caisses de l’Etat afin de servir le peuple. J’en prends le serment et j’ai dit à Sheraton que je n’ai pas d’amis, ni de parents. Mon ami et mon parent c’est la Guinée. Celui qui ne comprendra pas cela, subira les conséquences. » , a-t-il martelé.

A suivre…

