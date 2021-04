Guinée : Le Gouvernement va "répondre" au Département d'Etat…

CONAKRY-Les autorités guinéennes comptent bien répondre au Département d'Etat Américain qui vient de publier un rapport accablant sur la Guinée, a appris Africaguinee.com.

"On a vu le document. On est en train de l'examiner pour le moment. On va réagir en temps opportun", a confié à votre quotidien en ligne, un Haut responsable du Gouvernement guinéen.

Dans un rapport publié le 30 mars 2021, le Département d’Etat américain a énoncé de nombreux cas de violations des droits humains en Guinée. La note évoque des assassinats, des détentions arbitraires, des cas de torture.

«Les forces de sécurité ont tué 99 personnes entre l'élection présidentielle du 18 octobre et décembre», note le département d’Etat citant des chiffres fournis par l’Ufdg.

Washington précise que le gouvernement a rejeté ce chiffre mais n'a pas fourni sa propre estimation des meurtres commis par les forces de sécurité au cours de cette période.

A suivre…

