Nzérékoré-Arrêt sur image : la police à la "traque" des vendeurs de pain...

NZEREKORE- L'image est saisissante ! Les services de police ont arrêté ce mercredi 31 mars 2021, plusieurs vendeurs de pain dans la ville de Nzérékoré. Ces arrestations font suite à la crise de pain qui continue dans la principale agglomération de la Guinée forestière.

Ce mercredi 31 mars 2021, plusieurs vendeurs de pain ont été arrêtés puis conduits au commissariat central de la police de Nzérékoré. Ces interpellations font suite à l’augmentation du prix de pain passée de 2500GNF à 4000GNF.

Depuis déjà trois semaines, cette crise perdure à cause du manque d’entente entre les boulangers et les autorités en charge du commerce à Nzérékoré. Les autorités administratives insistent sur l’ancien prix qui est de 2500GNF alors que les boulangers dénoncent l’augmentation du prix de la farine sur le marché.

‘’Il y a trois semaines, nous sommes en négociation, mais en vain. Ils n’ont rien diminué sur le prix de la farine. Ils n’ont rien négocié. Le prix c’est entre 325.000GNF et 330.000GNF, ça c’est avec les représentants de la farine AGB et BRAVO. Eux ils prennent directement à l’Usine. Cependant ceux qui prennent directement à Madina, vendent entre 335.000GNF à 350.000GNF. Et ce sont eux qui nous donnent la farine en dette. Après la production et la vente on les rembourse puisque nous n’avons pas trop d’argents pour nous procurer de la farine’’, s’est défendu Abdoul Gadiri Bah, président de l’union régionale des boulangers de Nzérékoré.

Interrogé sur le motif de l’interpellation des vendeurs de pain, un responsable de la chambre de commerce nous a confié ceci :

« Nous avons tenu un entretien hier avec le préfet pour dire que tous les boulangers qui ne peuvent pas faire le pain à 2500GNF à Nzérékoré, n’ont qu’à arrêter de faire du pain. Tous ceux qui feront le pain à 4000GNF seront arrêtés. C’est ce que nous avons fait ce matin. Ce qui nous a motivés à les arrêter aujourd’hui, hier le préfet les a conviés à une réunion, ils ont refusé de répondre à l’appel. Sinon, nous sommes prêts à aller en négociation avec eux », nous a confié Issiaga Bérété, trésorier de la chambre préfectorale de Nzérékoré

Une dizaine de vendeurs de pain a été interpellée, leur marchandise saisie. Selon nos informations, les boulangers avaient pris un engagement le 21 mars dernier pour le maintien du prix de pain à 2500GNF. Récemment, les deux responsables des boulangers de Lola avaient été arrêtés puis relaxer.

A suivre…

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Nzérékoré.

Tél : (00224) 628 80 17 43