Guinée: La problématique de "l’accès aux financements des PME" en débat à Conakry

CONAKRY- Sous l’impulsion de la Société Financière Internationale (SFI), en partenariat avec ES Partners, la première édition de l’initiative « La Finance S’Engage » s’est tenue ce mercredi 31 Mars 2021 dans la capitale guinéenne, a constaté Africaguinee.com.

Placé sous la houlette des ministères de l’Industrie et des PME, de l’Economie et des Finances, cet atelier a regroupé plusieurs acteurs du gotha de la finance, des Petites et Moyennes Entreprises, des représentants des PME et des partenaires techniques et financiers (PTF) en Guinée.

A cette occasion, une étude portant sur les « données pour la croissance des entreprises», a été présentée. Ladite étude est axée autour de la problématique de ‘’l’Accès aux financements des PME dans le pays’’.

Le représentant régional de la SFI a, dans son allocution de circonstance, dressé un certain nombre de défis auxquels les acteurs financiers doivent relever. Et, les chiffres qu'il a évoqués parlent d'eux-mêmes. ‘’En Guinée, 30% considèrent l’accès au crédit comme une contrainte majeure. 98% des petites entreprises n’ont pas accès à un compte, ni à un compte courant, ni à un compte d'épargne. Seulement 3,9% bénéficient d’un prêt bancaire, tandis que 2,5% des petites entreprises et 8% des moyennes entreprises ont accès aux marges de crédit. Dans l’ensemble, les investissements en Guinée sont principalement auto financés, soit 92% contre 2,8% venant des institutions bancaires. C’est ça le défi que nous devons relever ensemble’’, a indiqué M.Olivier Bouyoya.



Le Ministre d’Etat, ministre de l’Industrie et des PME Tibou Kamara, dans son speech a indiqué que l’étude présentée, confirme les résultats d’une enquête réalisée par son Département. Celle-ci porte sur l’impact de la COVID-19 sur les entreprises industrielles et des PME.

‘’Cette initiative qui est en phase avec la politique du Gouvernement en faveur des PME consiste à faciliter leurs accès aux financements afin qu’elles puissent participer de façon significative à la croissance de l’économie nationale’’, a rappelé le ministre Tibou Kamara, avant de s’engager au nom du Président de la République et du Premier ministre, de mobiliser, soutenir et promouvoir, toutes les initiatives, les actions et les mesures en faveur des PME en Guinée.



Guy Laurent Fondjo, président de l’Association professionnelle des banques et établissements de crédits de Guinée (APB-G), qui s’est exprimé au nom des professionnels de banques, a poussé son analyse en indiquant que la difficulté d’accès aux financements est l’un des obstacles les plus importants au développement du secteur privé en Guinée.

‘’ Moins de 10% des entreprises locales utilisent les institutions financières pour financer leurs investissements. Tandis que moins de 4% des fonds de roulement des entreprises sont financés par les banques. Les PME, comme vous le savez, constituent aujourd’hui un maillon incontournable de l’activité économique en Guinée. En effet, plus de 80% du tissu des entreprises formellement constituées sont des PME, dont la contribution au PIB de la Guinée varie entre 18 et 20%. Donc vous comprenez pourquoi ce sont des partenaires de croissance et pourquoi nous devons tous agir. Les différents acteurs que sont le système financier, le gouvernement et les partenaires au développement, nous devons tous agir afin de nous rassurer qu’ils comprennent le processus, le critère des financements et même la gestion des financements. Ce n’est que sur la base de cette confiance que l’on pourra s’installer dans la durée ‘’, a déclaré Guy Laurent Fondjo, président de l’Association professionnelle des banques et établissements de crédits de Guinée.



En dépit des efforts qui ont été faits par les différents acteurs de la finance, M. Fondjo prévient qu' « il reste encore beaucoup à faire si la Guinée compte se situer au niveau du standard international, au minimum du standard de la sous-région ouest-Africaine".

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel :( +224) 655 31 11 13