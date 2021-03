Enseignement supérieur : l'UNC obtient 100% après l’évaluation de 7 de ses programmes

CONAKRY- L’Université Nongo Conakry (UNC) a présenté, ce mercredi 31 mars 2021, les résultats définitifs de l’évaluation de ses programmes par l’Agence Nationale d'Assurance Qualité (ANAQ). La cérémonie de remise des attestations s’est déroulée en présence du fondateur, du corps professoral, des encadreurs et étudiants de ladite Université.

En tout, l’université a soumis 7 programmes à l’Agence nationale d’assurance qualité chargée d’évaluer les programmes d’enseignement dans les universités publiques, privées et enseignement professionnel du pays. Ce sont : les branches de Droit, Sciences politiques, Banque et Assurance, Sciences comptables, Administration des Affaires, Economie, Génie informatique et Télécommunication.

Au terme d’une évaluation très rigoureuse, les 7 programmes ont été accrédités par l’ANAQ soit une réussite de 100% pour l’UNC qui est la seule universitaire à avoir obtenu un tel score. Pour son fondateur, ce résultat est une preuve éloquente du sérieux qu’accorde son institution dans la formation des étudiants.

« C’est l’occasion de remercier le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’avoir mis en place cette Agence d’assurance qualité. C’est une très bonne réforme au sein des universités publiques et privées de Guinée. Car cela pousse les universités à aller vers la démarche qualité » a-t-il déclaré.

« Nous nous sommes inscrits dans ce dynamisme-là. On a eu la chance d’avoir déposé un projet pilote, il y a eu un qui a été accrédité, quatre autres programmes ont été accrédités avec de très bonnes notes. Ça vient nous réconforter sur notre position comme la meilleure université privée de la Guinée. Parce que là, avant que les étudiants ne s’inscrivent, qu’ils se rassurent que les programmes sont accrédités. C’est vraiment un ouf de soulagement parce que c’est au vu et su de l’opinion nationale et internationale », s’est réjoui Mamadou Cellou Souaré tout en indiquant que son université a bénéficié d’un projet de l'Agence universitaire de la francophonie.

« On a commencé par ça. Et parallèlement, il y a une autre formation qui est faite pour tout le personnel. C’est le lieu de remercier l’ensemble du personnel de l’Université Nongo parce qu’on a accompli vraiment un travail sérieux et c’est une fierté. Nous allons suivre ce dynamisme » a promis le fondateur.

Le recteur de l'UNC a, quant à lui, souligné les initiatives mises en place et qui ont prévalu à ce résultat. « Nous avons été accrédités à 100/%. Ce résultat a été obtenu grâce à l’engagement des encadreurs, leur dynamisme et aussi leur compétence qui nous permettent d’avoir cette récompense », s'est-il réjoui, ajoutant qu'un programme accrédité a une validité de 5 ans. Après ce délai, il doit repasser l’évaluation.

« L’accréditation d’un programme ne veut pas dire que tout est parfait. Mais c’est dire que le côté positif domine le négatif. Mais entretemps, il faut corriger les faiblesses et renforcer ce qui est considéré comme force. Cette évaluation permanente, il faut que chaque fois qu’on se remette en cause afin d’améliorer notre performance. Tout ça c’est au profit des étudiants » a martelé le recteur Mamadou Bobo Sow.

Pour sa part, le chef de Département Gestion a affirmé que cette évaluation lui procure un sentiment de satisfaction et de fierté. « Je suis animé par un sentiment de satisfaction, de fierté et d’honneur d’avoir soumis des programmes de mon département (…) et qu'au sortir du processus, qu’on accrédite l’ensemble de ces programmes, c’est une fierté d’appartenir à cette grande université », a-t-il exprimé tout en ajoutant que : « derrière ce succès, il y a plusieurs facteurs. C’est d’abord l’implication des autorités de l’université à tous les niveaux, la qualité du recrutement, la qualité de l’infrastructure. A cela s’ajoute également la compréhension du référentiel d’accréditation des programmes par le personnel et surtout la mobilisation de maximum des preuves qui a certainement pesé dans le processus » a-t-il déclaré.

L’Université de Nongo Conakry compte soumettre le reste de ces programmes à l’évaluation. Sur les 11 programmes de licence que disposent l’université, les 7 sont désormais évalués et accrédités. Selon le recteur, les 4 autres programmes sont déjà déposés pour une prochaine évaluation.

Abdou Malick Diallo

Pour Afriacuinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06

Ci-dessous quelques images de cette importante cérémonie