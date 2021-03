Dabola : Pourquoi les citoyens rejettent la nomination de Gnalen Condé ?

CONAKRY-La tension ne faiblit pas dans la ville de Dabola, en proie à des contestations contre la nomination de Gnalen Condé, comme préfet de cette préfecture.

Alors que la manifestation de ce mercredi 31 mars 2021, a paralysé les activités dans cette ville située dans le centre de la Guinée, les protestataires promettent de continuer la lutte.

De nombreux citoyens irrités contre le décret du Chef de l'Etat ont défilé dans la ville en scandant : "A bas Ngnalen Condé". Ils se sont rassemblés au siège de la préfecture où ils ont tenu un discours. Pourquoi rejettent-ils la nomination du Chef de l'Etat ?

"Gnalen Condé par le passé lorsqu'elle était en service ici, elle a vendu des domaines dont la forêt classée qui était là, à des particuliers. Elle n'a posé aucun jalon dans le cadre du développement de la préfecture", a confié un citoyen de Dabola.

Lire aussi- Manifestation à Dabola contre un décret d'Alpha Condé : "On ne veut pas de Gnalen..."

"C'est pourquoi la population de Dabola s'est levée comme un seul homme pour dire non à l'arrivée de Gnalen Condé à Dabola (…)C’est à cause de tout cela qu’elle a été chassée du côté de Dabola et elle a été nommée préfète du côté de Forécariah et de là-bas on l’a envoyé à Fria. Elle est restée à Fria, il y a eu des problèmes derrière elle encore. On préfère qu’une autre personne vienne à la place de Dr Ibrahima Barboza au lieu d’une Gnalen Condé", a-t-il ajouté.

A suivre…

Barry Alpha Amadou

Pour Africaguinee.com