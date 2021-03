Alpha Condé révèle : "Il était inenvisageable de laisser Cellou ou Sidya…"

CONAKRY-Alpha Condé a fait une nouvelle révélation par rapport aux motifs qui l'ont poussé à briguer un troisième mandat.

Le dirigeant guinéen précise qu'il était inenvisageable pour lui de laisser la Guinée dans les mains des deux principaux leaders de l'opposition : Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Mais pourquoi ? Explication.

"Souvenez-vous du référendum de novembre 2001 instaurant un septennat renouvelable à vie pour le président Lansana Conté, disposition liberticide dont l’un des plus chauds partisans, à l’époque, était un certain Cellou Dalein Diallo. Aujourd’hui, en vertu de la nouvelle Constitution, le mandat est de six ans, renouvelable une seule fois", explique-t-il.

Et d'ajouter : "J’ai déjà expliqué pourquoi j’ai décidé de me présenter à la présidentielle d’octobre dernier. Les deux principaux leaders de l’opposition étant ceux-là mêmes qui avaient laissé la Guinée dans l’état désastreux où je l’avais trouvée en 2010, il n’était pas envisageable pour moi qu’elle puisse à nouveau tomber entre leurs mains", précise Alpha Condé dans un entretien accordé à Jeune Afrique (JA).

