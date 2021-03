Siguiri-Des jeunes dans les rues: "Trop de mensonge, trop de promesses…"

SIGUIRI-Des manifestations ont été enregistrées ce mardi 30 mars 2021, dans la préfecture de Siguiri , en Haute Guinée. Des citoyens de certains quartiers de la commune urbaine sont descendus dans la rue pour protester contre l'arrêt des travaux de bitumage de certaines voiries. Les manifestants ont érigé des barricades sur la route, a constaté sur place Africaguinee.com.

C'est aux environs de 7 heures que les jeunes des quartiers Fodéba Keita et Bolibana ont pris d'assaut le rond-point de Pombada, où ils ont érigé des barricades, empêchant toute circulation sur cet artère principale qui mène au grand marché. Ils demandent la reprise immédiate des travaux de bitumage et fustigent les "fausses promesses".

"On ne comprend rien ! Trop de mensonge, trop de promesses de la part des autorités. Chaque fois, elles parlent dans les médias, mais on ne voit rien, il n'y a aucune suite et bientôt l'hivernage. A l'approche des élections, elles viennent avec de faux projets. L'entreprise non seulement a arrêté les travaux, mais plus grave les engins sont partis aussi. Donc, il faut la reprise des travaux, et que ça finisse avant l'hivernage. Ça fait des années maintenant que ce projet de bitumage de Bolibana et Fodeba Keita a été entamé, mais il ne finit jamais", a fustigé Mamadi Magassouba, le porte-parole des manifestants.

Affaire à suivre….

Depuis Siguiri, Diarra Sidibé

Pour Africaguinee.com