Saloum Cissé répond à Cellou Dalein : « s’il fait appel à l’armée… »

CONAKRY-Le secrétaire général du RPG arc-en-ciel s’est exprimé ce lundi 29 mars sur les récents propos du président de l’UFDG appelant "l’armée à prendre ses responsabilités" face à la situation actuelle du pays.

L’ex député Saloum Cissé, pense que le candidat "malheureux" à la dernière élection présidentielle est en train de "démissionner".

« Je voudrais lancer un appel citoyen à notre armée et aux forces de défense et de sécurité. Je leur demande d’assumer leur mission républicaine, celle de protéger le peuple.

Écoutez votre peuple. Entendez ses souffrances. Regardez les visages émaciés dont les aspirations au bien-être sont niées. Ce sont vos enfants, vos parents et vos proches qui, du tréfonds de l’abîme, exigent de vous d’assurer leur sécurité, de veiller au respect de leurs droits et de faire preuve de discernement et de retenue dans vos missions de maintien d’ordre », a lancé samedi dernier Cellou Dalein Diallo, lors de l’assemblée générale virtuelle de son parti.

Interrogé par un journaliste d’Africaguinee ce lundi 29 mars, par rapport à ce discours, M. Saloum Cissé n’a pas voulu s’exprimer au nom du Parti au pouvoir. Néanmoins, le secrétaire général du RPG arc en ciel a estimé que ce discours de Cellou Dalein est une "démission politique".

« Je pense que c’est une démission politique. Un homme politique ne fait pas appel à l’armée parce que l’armée a son rôle qui est réglementé par la loi. Et les partis politiques ont leur rôle qui est réglementé par la loi. Donc, s’il fait appel à l’armée, c’est une démission politique. Il sait également, s’il a pris les armes contre la Guinée, qu’on laisse la justice faire son travail. Et c’est tout », a réagi ce cadre du RPG.

Pour lui, cet appel de Cellou Dalein Diall est un prélude. « Pour nous, tout cela est un prélude. Mais nous ne pouvons pas faire une avance inutile. La justice va faire son travail et les responsabilités vont être situées. Déjà un processus est en cours. Si les gens sont arrêtés, c’est qu’il y a une cause profonde et il faut que la justice éclaircisse cette cause profonde », a ajouté M. Cissé.

Par ailleurs dira-t-il à l’opposant, ces appels à l’endroit du peuple de Guinée contre la « dictature et de mauvaise gouvernance actuelle que vit le pays » ne seront pas écoutés car, le peuple de Guinée est suffisamment responsable. En plus, la crise actuelle liée à la pandémie n‘est pas que guinéenne.

« Le problème, c’est de cause à effet. La pandémie là n’est pas guinéenne. C’est tout le monde qui est impacté. Aucun pays du monde n’a été épargné. Et toutes les économies sont en récession, même les plus développées. Si Maintenant, il veut profiter de cette situation c’est ridicule. Il (Cellou Dalein) a dirigé ce pays et nous savons quels sont ses quitus dans le processus. Alors, il est défini par son travail depuis le régime de Lansana Conté, tout le monde connait. C’est pourquoi, il ne peut pas désorienter le peuple de Guinée. C’est un peuple qui est suffisamment responsable, il a dit non au colonisateur en 58, il continuera à dire non à toutes les dérives politiques et sociales », prévient le député de la 8ème législature.

Il a toutefois annoncé que le moment venu, le RPG arc-en-ciel va se réunir pour mieux répondre aux sorties du président de l’UFDG.

A suivre...

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28