Guinée-Sénégal : Pourquoi Alpha Condé est irrité contre Maky Sall ?

CONAKRY- Le courant ne passe plus entre Alpha Condé et Macky Sall. Le dirigeant Guinéen garde encore une dent contre son homologue Sénégalais. En témoigne cette récente sortie du Président Alpha Condé qui a frontalement accusé le Sénégal de servir de base arrière pour des opposants qui complotent contre son régime.

Ce qui était encore jusque-là un secret de polichinelle, Alpha Condé l'a laissé éclaté au grand jour. Et l'on comprend pourquoi il a fait fermer les frontières avec le Sénégal depuis avant la présidentielle d'octobre.

"Tous les complots contre la Guinée se préparent à Dakar ", a déclaré le dirigeant Guinéen ce dimanche 28 mars en déplacement dans la sous-préfecture de Tormelin.

"Mais Dieu est Grand ", a soupiré Alpha Condé, accusant le pays de Macky Sall de derouler le tapis vert aux opposants qui complotent contre la Guinée.

Deux hauts dirigeants du FNDC, activement recherchés par les autorités Guinéennes, ont élis domicile à Dakar depuis quelques mois.

C'est depuis la capitale Sénégalaise que Sekou Koundouno et Ibrahima Diallo travaillent pour redynamiser le FNDC, la coalition qui s'est opposée au troisième mandat et qui est désormais assimilée par Conakry, apprend-on, à un mouvement subversif.

Alpha Condé n'a pas digéré que Macky Sall accueille ces deux responsables du front anti troisième mandat.

"Depuis que je suis président, je n'ai jamais accepté qu'un opposant vienne insulter un président et son gouvernement chez moi. Or, on sait que ceux qui nous insultent, les complots qu'ils préparent se font à Dakar", a accusé le Président Alpha Condé.

Reste à savoir si Macky Sall va répliquer. Toujours est-il que cette sortie du dirigeant Guinéen semble sceller à jamais le sujet lié à une éventuelle ouverture des frontières entre la Guinée et le Sénégal.

Fous Africaguinee.com