Guinée-Alpha Condé répond à Cellou : "Aucun impôt ne va être augmenté…"

CONAKRY-Accusé par son principal opposant d'avoir "augmenté les impôts et taxes", le Président Alpha Condé a répondu du "tic au tact", déclarant qu'aucun impôt n'a été augmenté.

Ce week end, Cellou Dalein Diallo a dénoncé la flambée des prix des denrées de première nécessité, conséquence directe, selon lui, "de la dépréciation de la monnaie nationale, de la fermeture des frontières et de l’augmentation fantaisiste des impôts et des taxes".

Du berger à la bergère, Alpha Condé n'a pas voulu laissé cette critique passer. Ce dimanche, il a laissé entendre qu'il n'y a pas eu et qu'il n'y en aura d'augmentation des impôts et taxes.

"Ne cédez pas face aux mensonges des gens qui disent que les prix ont augmenté à notre niveau. C’est une contrevérité. Aucun impôt ne va être augmenté. Les combines dans lesquelles ils étaient hier, c’est ce qui ne marche plus de nos jours. Le vol n’est plus possible puisqu’il y a un guichet unique du commerce", a mertelé le chef de l'Etat.

