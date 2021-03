Ebola : Joe Biden fait un geste supplémentaire en faveur de la Guinée…

CONAKRY-Alors que la Guinée sollicite auprès de ses partenaires une aide de 36 millions de dollars Us, pour faire face à d'éventuelles épidémies, les États-Unis ont annoncé, ce lundi 29 mars 2021, l'octroi d'une aide supplémentaire destinée à la lutte contre Ebola.

Cette aide supplémentaire de 8 millions de dollars vise à aider à contenir et à mettre fin aux épidémies d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC) et en Guinée, et pour renforcer la préparation à Ebola dans sept pays frontaliers à haut risque en Afrique de l'Est et en Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Liberia, Mali, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone et Ouganda).

Les 8 millions de dollars supplémentaires portent l'aide totale des Etats-Unis à plus de 11,5 millions de dollars depuis le début des épidémies, début février 2021.

Vendredi dernier, en marge d'une importante réunion virtuelle axée sur la "menace persistante d’Ebola", la Guinée a plaidé auprès de ses partenaires une appui de 36 millions de dollars pour faire face à d'éventuelles épidémies.

