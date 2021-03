Carburant : " faux, il n'y a pas eu d'augmentation chez les voisins... "

CONAKRY- L’opposant guinéen Aliou Bah vient de s’insurger contre des déclarations du chef de l’Etat et de certains dignitaires de son régime tendant à faire croire que qu'il y aurait eu une hausse du carburant chez les pays voisins de la Guinée.

Selon le président du MoDeL, contrairement aux arguments des dirigeants guinéens, il n'y a pas eu d'augmentation récente du prix du carburant à la pompe dans les pays voisins à la Guinée.

"La dernière légère hausse du prix de l'essence, du gasoil et du gaz au Sénégal et en Côte d'Ivoire date respectivement de juin 2018 et juillet 2020", a précisé Aliou Bah.

Il explique : ‘’ Étant donné que notre monnaie perd de la valeur par rapport à la devise étrangère, il va de soi qu'il faut plus de FG pour avoir le même montant en FCFA. Alors si le prix du litre d'essence en FCFA dans ces différents pays est l'équivalent de 13 000 FG et 14 000 FG en Guinée, c'est à cause de l'inflation qui est l’une des conséquences de la mauvaise gouvernance.

Et mieux, en Economie la comparaison absolue des prix n'a pas de véritable sens. L'objectivité du raisonnement exige plutôt une comparaison des pouvoirs d'achat qui prennent en compte plusieurs dimensions. Donc ce problème particulier n'est pas lié à une conjoncture internationale, mais à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays", a t il indiqué.

Le jeune opposant invite le Gouvernement Guinéen d'arrêter de faire de la "mauvaise foi et de la désinformation pour justifier leurs décisions inopportunes et inacceptables".

"Évitons de tomber dans les pièges de la nuance et de l'intoxication du pouvoir", invite Aliou Bah.

Bah Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com