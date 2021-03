Féguifoot: Antonio et KPC à "couteaux tirés" malgré la médiation du Président

CONAKRY- En dépit de la médiation du Chef de l'Etat pour "calmer" la tension, les deux magnats du football guinéen semblent toujours être à "couteaux tirés" pour le contrôle de la féguifoot. La conférence qu'ils ont conjointement animée ce samedi après leur rencontre avec le président Alpha Condé, a plutôt été une occasion de montrer combien les deux hommes sont divisés. C'est à la limite, du "bout des lèvres" que les deux rivaux ont appelé leurs partisans au calme. Ce qui est sûr, à un mois du congrès électif prévu le 30 Avril 2021, les deux candidats déclarés à ce poste ne manquent pas d’occasion pour se tirer à "boulet rouge".

Antonio Souaré, président en exercice de la Féguifoot, pour éclairer les lanternes sur les conditions d’éligibilité au sein de cette Fédération, indique à qui veut l’entendre qu’il n’y a pour l’instant pas de candidat pour cette élection, du moins jusqu’à la tenue de l’Assemblée Générale extraordinaire le 31 mars 2021.

‘’Il est vrai que tout ce qui se passe actuellement n’était pas prévu. Pour le moment, il n’y a pas de candidat, ni moi encore moins KPC. Selon les textes, il faut que vous sachiez qu’on a une assemblée générale extraordinaire le 31 mars 2021, cette assemblée extraordinaire est faite pour mettre en place les différentes commissions qui vont nous permettre d’aller aux élections. Il s’agit de la commission électorale, de la commission de recours et la commission de discipline. C’est à partir du moment où cette assemblée s’est tenue et que ces commissions sont mises en place que la commission électorale prend les choses en main et selon nos statuts, fait appel à candidature’’ a précisé Mamadou Antonio Souaré.

Ces différentes commissions ont un délai pour la collecte des candidatures avant le début de la campagne, a-t-il précisé. ‘’Ils ont un certain délai pour collecter tous les candidats, c’est-à-dire de la présidence aux différents membres du bureau exécutif. Donc à partir de là, dès réception des candidatures, c’est la phase d’étude de ces candidatures qui seront validées pour lancer la campagne pour les élections’’, a souligné Antonio Souaré.

Prenant la balle au rebond, Kerfalla Camara KPC, a rappelé les textes qui régissent les instances du football guinéen et mondial. Le Président du Hafia FC a relevé des dysfonctionnements.

’’ Ces textes nous disent que la Fédération Guinéenne de Football, après le comité de normalisation devrait mettre en place, les deux ans qui suivent toutes ces commissions qui sont programmées pour être mise en place le 31 mars de ce mois. Ce qui veut dire que quelque part on n’a pas mis ces commissions en place sinon on ne serait pas là aujourd’hui’’ a regretté l’Homme d’Affaires, avant d’appeler ses partisans à la retenue et au calme.

‘’ Je dis ici que ce ne sont pas des guinéens qui sont là à se battre contre des guinéens mais des idées qui sont expliquées devant des guinéens qui sont représentés par 65 personnes qui sont les membres statutaires de la Féguifoot. Ce n’est pas une campagne publique qu’on est en en train de faire mais c’était une façon de montrer à ces 65 personnes que cette élection est une question importante qui concerne toute la jeunesse guinéenne’’ a précis Kerfalla Person Camara.

