Dr Oussou sort de sa réserve : "Ceux qui parlent n’ont rien compris…"

CONAKRY-Le vice-président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) est sorti de sa réserve ce samedi 27 mars 21. Dr Fodé Oussou Fofana a répondu aux détracteurs qui critiquent le silence des hauts dirigeants de l'UFDG face au sort réservé aux prisonniers politiques. Admettant que l'UFDG traverse des moments difficiles, l'opposant lance un appel à l'unité.

"L’UFDG est un parti démocratique qui a l’aspiration et la volonté d’instaurer durablement la démocratie et l’Etat de droit dans notre pays. C’est pourquoi, notre parti ne doit pas être un terrain de chasse aux sorcières. On est en train de passer des moments difficiles, c’est vrai. Mais dans ces conditions, qu’est-ce qu’il faut faire ? A mon humble avis, la première solution c’est l’unité. Cette unité doit être entre les dirigeants, l’unité entre les militants et les dirigeants. Nous devons en ce moment taire tout ce qui nous divise et donnons-nous la main derrière le président Elhadj Cellou Dalein Diallo", a lancé D Fodé Oussou Fofana.

Alors que certains responsables de l'UFDG sont l'objet de vives critiques, M. FOFANA invite les militants et les dirigeants du parti à ne pas écouter ce qui se dit dans les radios. Selon lui, ceux qui "parlent" ne connaissent rien de ce qui se passe.

"Nous avons écouté ce qui se passe, ce que disent certaines personnes qui font des débats de caniveau. Les responsables qui sont en prison, nous savons tous ce que nous faisons. Donc, ce n’est pas la peine d’écouter les gens qui parlent à la radio et qui disent que l’UFDG ne fait rien pour les prisonniers. Heureusement ces gens n’ont encore rien compris et ils ne savent pas ce qu'est la base de l’UFDG. Nous devons réfléchir et essayer de comprendre que certains partis politiques n’ont d’adversaires que le président Cellou Dalein Diallo et qui est d’ailleurs devenu leur projet de société. Il ne faut pas écouter ces partis politiques", à martèle l'ancien président des libéraux démocrates.

"Je n’ai pas besoin monsieur le président de vous rassurer que tous les responsables de l'UFDG autant que nous sommes, nous vous faisons entièrement confiance. La fierté que vous pouvez avoir, je le répète tous les jours, c’est d’être sûr et convaincu qu'aucun des responsables de l’UFDG ne sera débauché. Les responsables que vous avez là vous font confiance et font confiance à votre leadership et sont prêts à se battre derrière vous pour que ce pays soit un pays où les Guinéens seront traités sur les mêmes pieds d’égalité", a assuré Dr Fodé Oussou Fofana.

A suivre…

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com