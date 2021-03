Direct-Windoeck/Namibie vs Guinée : 1 but partout à la pause...

WINDOECK- C’est une première mi-temps équilibrée entre guinéens et namibiens en match comptant pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021, ce dimanche 28 mars 2021.

La bande à Didier Six après avoir validée sa qualification contre le Mali en début de semaine (1-0), pour la Coupe d’Afrique des Nation, croise cet après-midi du dimanche 28 mars 2021, les Braves Warriors de la Namibie à Windhoek.

Remanié à plus de 90 % par des joueurs locaux, le Syli National de Guinée partage pour l’instant les points avec son adversaire du jour (1-1).

Pourtant c’est la bande Morlaye Sylla qui a ouvert le score à la 17ème minute d’une belle reprise par l’entremise de Mamadou Kane, sur une passe lumineuse de Moustapha Kouyaté (1-0).

Dominateurs mais pas assez percutants, les pachydermes du technicien français se font surprendre à la 45ème minute du jeu par une imparable tête du capitaine namibien, Peter Taanyanda qui remet les pendules à l’heure (1-1).

Si le score en reste là, en dépit de la qualification, le syli national de Guinée occuperait la seconde place derrière le Mali.

Nous y reviendrons !

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13