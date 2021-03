Déguerpissement-Grand Conakry : la prochaine cible du Gouvernement…

CONAKRY-Après les encombrants physiques situés le long des voiries, le Gouvernement guinéen vient d'identifier de nouvelles zones à faire déguerpir. Il s'agit des emprises de la Société des eaux de Guinée (Seg). Le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement a exposé la problématique de l'occupation des conduites d'eau de la SEG au Conseil des Ministres.

Il a fait observer que l’envahissement des envergures des réseaux de transport de l’eau, ainsi que des zones de sécurité sanitaire autour des points de production de l’eau par les populations, limitent les fonctions opérationnelles et diminuent la capacité de production de la SEG.

Lire aussi- Papa Koly Kourouma : "L’accès à l’eau est une priorité du Gouvernement…"

Face à cette situation, le ministre Papa Koly Kourouma a fait appel au service du ministère de la Ville et de l’aménagement du territoire pour le nettoyage des envergures des réseaux de transport d’eau et à la délimitation des zones de sécurité sanitaire autour des points de production de l’eau de Gomboyah, des forages de Kakoulima à Coyah et de la station de traitement d’eau du Lac de Sonfonia à Conakry.

“Il (Papa Koly Kourouma) a informé qu’à fin 2020, l’étude du Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable du Grand Conakry 2040, réalisée sur financement de la Banque Mondiale, a estimé les besoins de production d’eau potable pour la ville de Conakry à environ 400 000 m3/jour. Or, la capacité nominale de production existante est de 150 000 m3/jour, soit un déficit de 250 000 m3/jour”, précise une note du gouvernement consultée par Africaguinee.com.

En attendant la mobilisation complète du financement requis pour la réalisation du Projet Eau du Grand Conakry, le département de l’Hydraulique sollicite la mise en place des conditions permettant à la SEG de faire fonctionner à l’optimum les installations existantes et de faciliter l’exécution des travaux envisagés.

Recommandation a été faite au ministre de l’Hydraulique, de travailler avec le ministre en charge de l’Aménagement du territoire pour mener les opérations de libération des emprises des conduites d’eau de la SEG de Conakry, de prendre un arrêté conjoint avec le ministre de l’Environnement pour fixer des normes de distanciation entre les points d’eau et les sources de pollution. Ensuite, mener une concertation avec le ministère du Plan et les autres départements concernés par la problématique de l’eau afin de présenter éventuellement au gouvernement une feuille de route de mise en œuvre des actions.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06