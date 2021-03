Conakry : la ministre Assiatou Baldé clôture la semaine mondiale de l’Argent

CONAKRY-Le Fonds National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ) a organisé la semaine mondiale de l’Argent « Global Money Week ». La cérémonie de clôture de ces sept jours d’intenses activités a eu lieu ce samedi, 27 mars 2021, à l’Université Mercure Internationale de Kipé, sous la présidence de madame le ministre de la jeunesse et de l’emploi jeune.

En plus de la ministre Aissiatou Baldé, quelques responsables de la Banque centrale de Guinée, des représentants -du Collège des étudiants des universités privées de Guinée et le projet Intégra- partenaires du FONIJ, des jeunes entrepreneurs, ont pris part à cette activité.

Pour cette année, le thème choisi au niveau mondial est : « prends soin de toi et prends soin de ton argent ». En Guinée, pour mieux vulgariser ce thème, tout au long de la semaine, le fonds national d'insertion des jeunes a effectué une série d’activités dans certaines écoles, universités et auprès des jeunes entrepreneurs locaux. C'est dans ce cadre que le responsable communication du FONIJ et certains de ses collègues se sont rendus le vendredi 26 mars, au groupe scolaire Baba Cissé, situé à la Cimenterie afin d’expliquer aux élèves de cet établissement, les notions : argent et épargne.

« Cette activité vise à initier les jeunes élèves sur des thèmes relatifs à l’argent, l’épargne, la création des moyens d’existence, l’accès à l’emploi et le statut d’entrepreneur. Au FONIJ, on a ciblé les jeunes âgés de 15 à 35 ans, conformément à la définition de la charte africaine de la jeunesse. On a essayé de se conformer à l’international. Bien avant cette activité, le lundi et mardi on avait également rencontré des jeunes entrepreneurs dans ce cadre » a expliqué Mamadou Issa Sacko.

Ainsi, la cérémonie de clôture tenue ce samedi 27 mars, s’inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation des jeunes étudiants sur l’argent et les notions de l’épargne. A cette occasion, des panels ont été organisés entre experts guinéen et étranger sur le thème de cette année. Les débats ont permis aux étudiants et d’autres entrepreneurs présents de comprendre davantage la gestion de leur argent pour la réalisation de leurs projets.

Dans son discours, Madame le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune a félicité les responsables du Fonds National pour l’insertion des jeunes pour avoir pris l’initiative d’organiser cette activité qui, selon elle, va favoriser l’émergence des jeunes entrepreneurs et créateurs des richesses dans le pays.

« Qu’il me soit tout d’abord permise d’adresser mes sincère félicitations, remerciements et vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre présence qui témoigne tout votre engagement à rechercher les voies et moyens pour sensibiliser les jeunes et les femmes entrepreneurs sur l’importance de l’argent, la culture de l’éducation financière et entrepreneuriale » a entamé madame Assiatou Baldé.

La ministre a mentionné que l’Etat guinéen a mis en place plusieurs dispositifs pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans le but de les faire des créateurs d’emplois et de richesses.

« Il faut reconnaitre que les entrepreneurs de tous les corps confondus, les jeunes entreprises, les Startups, petites et moyennes entreprises (PME) jouent un rôle déterminant pour assurer une croissance économique durable et inclusive.

Ainsi, ils participent à l’élaboration des solutions novatrices et grâce à leur potentiel unique, ils sont appelés à avoir une incidence durable sur les économies nationales, régionales et mondiales. Ils constituent un levier important pour la création de nouveaux emplois dans l’actuelle économie du savoir. C’est en cela que l’initiative nationale de son excellence le président Alpha Condé pour la création de 100 milles entreprises jeunes constituent un des dispositifs éloquents et illustratifs de lutte contre la pauvreté, la précarité, le chômage et le sous-emploi des jeunes », a ajouté la ministre de la jeunesse et de l’emploi jeune.

De son côté, la directrice nationale du FONIJ, Mariama Ciré Baldé a remercié l’ensemble des partenaires et participants qui ont accompagné sa structure pendant cette semaine de célébration internationale de l’argent. Elle a précisé qu'au cours de cette semaine, des activités locales et régionales visant à inciter les jeunes à apprendre les notions d’épargne, d'économie, de création, de mode d’investissement d’argent, d’accès à un emploi décent et devenir entrepreneur, ont été mises en œuvre.

« Qu’il me soit permis d’exprimer toute ma reconnaissance pour votre déplacement et présence auprès du Fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ) qui témoignent de votre volonté à aller dans la réalisation de notre mission commune » a-t-elle débuté

« Chers jeunes, cette année, le thème retenu à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’argent est : prend soin de toi prend soin de ton argent. Pendant la dernière semaine du mois de mars, le FONIJ, pour réaffirmer son engagement à promouvoir l’éducation financière a sillonné certaines écoles et universités de la place à l’effet d’apprendre aux adolescents et aux jeunes aux pratiques d’épargnes et d’entrepreneuriat », a martelé la Directrice du FONIJ, tout en rappelant que, le monde est devenu un village planétaire. C’est pourquoi, dit-elle, il faut aller au-delà des considérations classiques et offrir des occasions nouvelles aux jeunes entrepreneurs en quête d’un meilleur devenir.

"Il faut apporter des aptitudes entrepreneuriales plus novatrices dans une approche de collaboration qui ferait intervenir plusieurs compétences de plusieurs parmi eux » a lancé Mariama Ciré Baldé.

Il faut noter que le Fonds National pour l'Insertion des Jeunes (FONIJ) est un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministère de la jeunesse de l'emploi des jeunes. Il a pour objectif de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de développement socioéconomique du pays en soutenant : Les projets de développement générateurs de revenus et créateurs d'emplois par les jeunes promoteurs et le programme d'amélioration de l'employabilité des jeunes.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel: (00224) 664-72-76-28

Ci-dessous quelques images de la cérémonie de Clôture