Alpha Condé avertit les guinéens : "Nous allons souffrir cette année…"

CONAKRY-Le Président guinéen Alpha Condé a averti ce dimanche 28 mars 2021 ses compatriotes. "Pour cette année, nous allons souffrir", a prévenu le Chef de l'Etat aujourd'hui dans la sous-préfecture de Tormélin où il était parti pour lancer un important barrage hydroagricole. Extrait de son discours devant les populations locales.

"Le monde est devenu très difficile de nos jours. C’est cette pandémie qui est à l’origine de tout cela. D’ailleurs, tous les pays qui nous entourent ont revu le prix du carburant à la pompe à la hausse. Chez nous, le carburant coûte beaucoup moins cher que dans les pays voisins (9000 gnf au lieu de 14.000 chez les autres). Le gouvernement a estimé de revoir le prix à la hausse mais je leur ai dissuadé en disant que le ramadan est à nos portes pour éviter que les denrées de premières nécessités ne grimpent au marché. Néanmoins nous allons prendre une mesure la semaine prochaine. Si nous appréhendons un individu qui achète le carburant ici à 9000 gnf pour aller le revendre à 13.000 gnf ailleurs nous confisquerons sa citerne.

Ne cédez pas face aux mensonges des gens, ils disent que les prix ont augmenté à notre niveau mais c’est une contrevérité. Aucun impôt ne va être augmenté. Les combines dans lesquelles ils étaient hier, c’est ce qui ne marche plus de nos jours. Le vol n’est plus possible puisqu’il y a un guichet unique du commerce. Nous avons réussi à organiser trois élections ici sans aide extérieur (…). Nous allons combattre la corruption sous toutes ces formes. Car nous allons digitaliser les impôts et la douane. Ils ne verront plus l’argent liquide en circulation. Tout cet argent ira à la Banque centrale. Même pour la loterie nationale, les tickets seront achetés par voie électronique. Si tout cet argent rentre dans les caisses de l’Etat, nous n’aurons plus besoin du FMI. Si nous parvenons à doubler nos ressources, nous ne serons sous les ordres de personne.

Plusieurs personnes et entités ne voulaient pas qu’on aille aux élections, mais vous ne saviez pas quelle duperie il y avait autour de cette élection. Beaucoup voulaient nous voir sombrer mais comme on le dit souvent Dieu ne dort pas. Parce que nous voyons ce qui se passe chez eux. Je l’ai déjà dit ailleurs, s’il plait à Dieu, c’est le Nigeria seul qui va nous dépasser en Afrique de l’Ouest. Plusieurs personnes veulent que la Guinée soit à la traine, mais nous irons de l’avant.

Pour ce faire, nous allons commencer par l’agriculture. Pour ma part, j’ai cultivé l’an dernier, 1450 ha de riz, cette fois-ci je ferais 2000 ha. Nous achetons le riz à l’extérieur l’aide des devises et les coûts varient selon le cours des devises (…). Mais pour cette année, nous allons souffrir parce que les prix ont augmenté de partout à travers le monde…. acceptons de travailler la main dans la main pour faire avancer le pays", a lancé le Chef de l'Etat.

A suivre…

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 113