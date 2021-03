Guinée : Dr Mahmoud Sylla prend la tête de la brigade Medicrime...

CONAKRY- Dans le but de lutter efficacement contre l’importation, la commercialisation et l’usage des faux médicaments en Guinée, le ministère de la Santé a procédé ce vendredi 26 mars, à l’installation du tout nouveau coordinateur général de la brigade Medicrime.

Cette brigade spécialisée dans la répression de l’importation, la commercialisation et l’usage des faux médicaments en Guinée sera désormais dirigée par le pharmacien Mahmoud Sylla. Il a été installé dans ses fonctions ce vendredi 26 mars 21 par l’inspecteur général du ministère de la santé

Cet universitaire aura en charge, la coordination des unités de police, de gendarmerie et des douanes pour traquer les contrevenants de la volonté du président Alpha Condé d’assainir le secteur de la pharmacie en Guinée.

‘’ La création d’une coordination de la brigade Médicrime répond à la nécessité de lui insuffler un nouvel élan afin de l’amener à mieux répondre aux préoccupations du gouvernement en matière d’assainissement du secteur pharmaceutique. C’est pourquoi, en ce jour porteur d’espoirs pour le corps pharmaceutique et surtout pour la population guinéenne, je voudrais lancer un appel fraternel à tous les éléments constituant les unités pour une reconversion totale de nos méthodes de travail. Pour avoir la confiance et le soutien nécessaires de nos populations qui constituent le centre de nos engagements, nous devons forcément accomplir nos missions de tous les jours dans le cadre du strict respect de la loi. C’est pourquoi, pendant les jours qui suivent, ensemble, nous élaborerons un règlement intérieur puis une feuille de route et un programme d’action opérationnel dont le respect et la mise en œuvre s’imposent à chacun et à tous. Nous sommes une équipe multidisciplinaire. (…) Je demande que chacun à son poste de travail, prenne de la hauteur pour que l’esprit d’équipe et de consensus soit notre credo’’, a souligné Dr Mahmoud Sylla coordinateur général de Medicrime.

Pour leur part, les chefs d’unités de cette brigade se sont engagés, à se mettre à la disposition de leur coordinateur dans le but d’atteindre l’objectif de traquer les contrevenants.

Lors du conseil des ministres du 11 Mars 2021, le président Alpha Condé a manifesté sa volonté de voir réduit le nombre de sociétés grossistes de médicaments et de renforcer le rôle de la centrale d’achat nationale du pays.

Docteur Mahmoud Sylla, depuis 2015 est professeur titulaire de la politique pharmaceutique nationale (PPN) au département pharmacie de l’institut Gamal Abdel Naser de Conakry et, il est aussi membre fondateur et secrétaire aux affaires extérieures de l’UNAPHARM, premier syndicat des pharmaciens privés créé en Guinée.

BAH Boubacar LOUDAGH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13