Guinée : Cellou Dalein Diallo lance un appel à l'Armée…

CONAKRY- L'opposant guinéen Cellou Dalein Diallo, a lancé ce samedi 27 mars 2021, un "appel citoyen" à l'armée et aux forces de défense et de sécurité. S'exprimant lors d'une assemblée générale virtuelle organisée par son parti, le leader de l'UFDG leur a demandé d’assumer leur "mission républicaine, celle de protéger le peuple".

"Mes chers frères en uniforme, Écoutez votre peuple. Entendez ses souffrances. Regardez les visages émaciés dont les aspirations au bien-être sont niées. Ce sont vos enfants, vos parents et vos proches qui, du tréfonds de l’abîme, exigent de vous d’assurer leur sécurité, de veiller au respect de leurs droits et de faire preuve de discernement et de retenue dans vos missions de maintien d’ordre", lancé l'opposant qui continue de revendiquer sa victoire à l'élection présidentielle.

L'ancien Premier ministre exhorte au rassemblement et à la mobilisation. "Le rassemblement pour mettre en échec la politique de division suscitée et encouragée par Alpha Condé consistant à opposer les ethnies les unes aux autres. Le rassemblement et la mobilisation de tous ceux qui veulent œuvrer à la refondation de l’État et à la promotion de la réconciliation, de la démocratie et de la solidarité dans le respect des droits et libertés de tous les fils de la Nation.

C’est pourquoi, j’invite, encore une fois, tous les Guinéens attachés à ces valeurs et conscients des risques et menaces que la politique actuelle d’Alpha Condé fait peser sur notre devenir commun, à se mettre ensemble pour sauver notre pays", a-t-il lancé.

A suivre…

