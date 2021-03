Sabri Boukadoum à Conakry au lendemain du rapatriement de 130 migrants guinéens

CONAKRY-Le Ministre algérien des Affaires Étrangères est à Conakry. Officiellement, son arrivée s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que cette visite intervient au lendemain d'une vague de rapatriement volontaire de migrants guinéens en provenance d'Algérie. Ils sont arrivés à Conakry, ce mercredi.

Sabri BOUKADOUM a été reçu par son homologue guinéen Dr. Ibrahima Khalil KABA, ce vendredi 26 mars 2021. Les deux diplomates ont échangé sur la nécessité de redynamiser les relations de coopération bilatérale entre la Guinée et l’Algérie, a appris Africaguinee.com.

"C'est une visite d'amitié, fraternité et de travail (…) Je suis particulièrement heureux de venir à Conakry à la demande de mon Président et pour répondre à l'invitation de mon frère Khalil. Le but est de renforcer nos relations traditionnelles et historiques qui existent avant les indépendances des deux pays. Le cheminement de la vie a fait qu'il n'y a pas eu de distanciations, mais il y a eu une sorte de chemins parallèles.

C'était vraiment une visite d'amitié et d'ouverture avec un très grand esprit pour le Président Alpha Condé, mon frère Khalil, pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour la sécurité en Afrique, la stabilité qui est absolument indispensable au développement économique", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne.

De nombreux guinéens vivent en Algérie, certains dans la clandestinité. Ce pays du Maghreb est l'une des principales zones de transit pour de nombreux migrants subsahariens voulant rejoindre les côtes européennes via la méditerranée.

Africaguinee.com