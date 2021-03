Partenariat maroco-nigérian: une nouvelle plateforme de produits chimiques de base sera mise en service dans quelques mois (président Buhari)

Le président du Nigéria, M. Muhammadu Buhari, a déclaré, jeudi à Abuja, qu’une nouvelle plateforme de produits chimiques de base d’une valeur de 1,3 milliard de dollars sera mise en service dans les mois à venir, dans le cadre d’un partenariat entre le Maroc et le Nigéria.

Ladite plateforme, en cours de construction dans le cadre de ce partenariat, sera chargée de produire de l’ammoniac et des engrais pour ce pays d’Afrique de l’ouest, a indiqué le chef d’état nigérian qui s’exprimait lors d’une rencontre avec l’Association des producteurs et fournisseurs d’engrais du Nigéria (FEPSAN).

Il a rappelé, à cet égard, que, dans le souci d’améliorer la balance commerciale entre le Maroc et le Nigéria, les deux pays ont signé un accord pour développer une plateforme de produits chimiques de base au Nigéria dotée d’un budget de 1,3 milliard de dollars dans le but de produire de l’ammoniac, de l’acide phosphorique, de l’acide sulfurique et divers azote, phosphore et potassium (NPK) et les engrais au phosphate de diammonium (DAP), en utilisant les réserves de gaz du pays.

“Le Souverain du Maroc, SM le Roi Mohammed VI, et moi-même sommes convenus de prolonger l’accord actuel d’approvisionnement en phosphates conclu entre le Royaume du Maroc et le Nigéria. Nous sommes convaincus que pour consolider et fortifier les réussites enregistrées jusqu’à présent, nous devons garantir la fourniture de matières premières à nos mélangeurs”, a expliqué M. Buhari.

Nigeria and Morocco have signed an agreement to develop a $1.3 billion Basic Chemicals Platform in Nigeria that will produce Ammonia and various NPK and DAP fertilisers, using Nigeria's gas reserves. We are well on our way to becoming a regional and global fertiliser power house.

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) March 25, 2021