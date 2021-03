Offre d'emploi : Une Société industrielle de la place recrute...

Dans le cadre de son développement, une Société industrielle, recherche pour sa Direction Commerciale et Marketing, les qualifications ci-dessous :

1. Des CHEFS DE VENTE (superviseurs de zones) :

Le candidat idéal doit avoir des compétences en field & territory management, management de team commerciale et marketing, Retail Classification Sensus, organisation d'un RTM, efficient, vendeur dans l'âme, orienté résultat et customer centric/satisfaction client ; avec une expérience d’au moins deux (02) ans à un poste de Chef des ventes, de superviseur d’équipe ou de responsable de zone. Permis de conduire avec plus de deux (02) ans d’expérience en conduite obligatoire.

Principales tâches :

* Déploie la stratégie sur sa région

* Gère l'atteinte des objectifs par son équipe

* Gère une équipe de promoteurs/vendeurs

* Forme les équipes terrain

* Contrôle les équipes terrain

* Gère les distributeurs de sa région

* Suit les clients grands comptes de sa région

* Gère les moyens terrain, alloués à son équipe

* Gère les moyens alloués à ses distributeurs

* Pilote les incentives des vendeurs et des distributeurs

2. Son/sa RESPONSABLE MARKETING :

Le candidat idéal doit avoir des compétences avérées en marketing (études, stratégies et planification, veille concurrentielle, ...) et une bonne compréhension du marché des PGC en Rép de Guinée ; avec une expérience d’au moins un (01) an à un poste de Responsable ou d’assistant chargé du marketing ou des études, ou B I. Permis de conduire avec plus de deux (02) ans d’expérience en conduite obligatoire.

Principales tâches :

* Réalise les études de marché selon les objectifs définis

* Déploie la stratégie marketing sur le pays

* Définit le planning marketing en fonction de la stratégie

* Pilote et suit les budgets marketing alloués

* Négocie et suit les contrats avec les fournisseurs

* Gère les commandes de supports et matériels marketing

* Accompagne l'équipe marketing dans les déploiements

* Contrôle l'activité de l'équipe marketing

* Défini les standards et les argumentaires des marques et forme les équipes

* Gère avec les graphistes, l'ensemble des visuels de la société

3. Son/sa RESPONSABLE COMMUNICATION :

Le candidat idéal doit avoir des compétences avérées en communication (études, stratégies et plans de communication, médias planning, monitoring, pige, veille, ...), avec une expérience d’au moins un (01) an à un poste de Responsable ou d’assistant chargé de la communication. Permis de conduire avec expérience en conduite obligatoire.

Principales tâches :

* Déploie la stratégie de communication selon le plan défini

* Gère au quotidien, les agences de communications

* Pilote les plans d'actions digitaux

* Prospecte les évènements importants et gère les demandes de sponsoring

4. Son/sa RESPONSABLE TRADE MARKETING :

Le candidat idéal doit avoir des compétences en conception et mise en place d'opérations promotionnelles et de visibilité (merchandising, PLV, branding, ...), ou toutes autres, afin d'améliorer les relations partenariales avec le réseau, orienté résultat et customer centric ; avec une expérience d’au moins un (01) an à un poste similaire. Permis de conduire avec plus de deux (02) ans d’expérience en conduite obligatoire.

Principales tâches :

* Déploie la stratégie marketing opérationnel (faite chez le client)

* Contrôle le déploiement et l'utilisation des moyens déployé

* Définit les planning et les lieux de déploiement

* Suit et pilote les équipes de promotion sur le terrain

* Suit les promotions produits destinées aux points de vente

5. Des AGENTS VENDEURS/PROMOTEURS (terrain) :

Le candidat idéal doit avoir des compétences en prospection et vente, orienté résultat et satisfaction client ; avec une expérience d’au moins un (01) an à un poste de vendeur/promoteur terrain. Expérience en conduite de moto, obligatoire.

Principales tâches :

* Déploie les plans d'actions terrain chez ses clients

* Gère un secteur comprenant un portefeuille clients

* Assure la couverture optimum de son portefeuille clients

* Gère l'atteinte des objectifs sur son secteur

* Suit les clients importants de son secteur

* Négocie et vend la totalité de la gamme chez les clients de son secteur

* Collabore avec les livreurs des grossistes pour l'approvisionnement des PDV

* Négocie et déploie les moyens alloués à son secteur

Envoyez uniquement votre CV à jour aux mails suivants : recrutement@afriquemarketing.com

afrikmkg@gmail.com

En mentionnant en Objet : L’INTITULE DU POSTE

Date limite : Mardi 06 Avril 2021