Guinée-Namibie : Didier Six "fait la part belle" à la bande de Morlaye Sylla...

CONAKR-Après avoir validé son ticket de qualification, mercredi 24 mars, en battant les Aigles du Mali, à Conakry (1-0), le Sily National de Guinée affûte ses armes pour le match contre la Namibie. Le sélectionneur guinéen a dévoilé ce vendredi 26 mars 2021 la liste des 23 joueurs retenus pour le rendez-vous de ce dimanche 28 mars à Windhoek. Le moins que l'on puisse dire : Didier Six a accordé la part belle aux joueurs locaux pour la 6ème et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2021. Ils sont en tout 17 joueurs locaux retenus pour cette ultime rendez-vous dont l'enjeu et de décrocher la première place.

Ci-dessous la liste des 23 joueurs guinéens sélectionnés pour le match Namibie vs Guinée.

Gardiens

Ibrahim Koné, Zejtun Corinthians FC (Malte)

Moussa Camara, Horoya AC (Guinée)

Mohamed Camara, AS Kaloum (Guinée)

Défenseurs

Mohamed Bangoura "Yorobo", CI Kamsar (Guinée)

Naby Camara "Policier", Hafia FC (Guinée)

Alsény Camara "Cantona", Horoya AC ( Guinée)

Mohamed Kalil Traoré, CI Kamsar (Guinée)

Ibrahima Sory Doumbouya, Horoya AC (Guinée)

Abdoulaye Naby Camara, CI Kamsar (Guinée)

Bangali Cissé, SOAR (Guinée)

Milieux

Kamso Mara, Slovan Liberec (République Tchèque)

Morlaye Sylla, Horoya AC (Guinée)

Ibrahima Camara, Moreirense FC (Portugal)

Mamadou Kane, Neftchi Baku (Azerbaïdjan)

Alpha Oumar Sow, Ashanti GB de Siguiri (Guinée)

Mohamed Coumbassa, Horoya AC (Guinée)

Djibril Katy Sylla, SOAR (Guinée)

Ismaël Camara, Wakriya AC (Guinée)

Attaquants

Yady Bangoura, Patro Eisden Maasmechelen (Belgique)

Moustapha Kouyaté, TP Mazembe (RD Congo)

El hadj Abdourahmane Bah, CI Kamsar (Guinée)

Yakhouba Gnagna Barry, Horoya AC (Guinée)

Donzo Morifing, SOAR (Guinée)