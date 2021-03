Guinée-Indemnisation des victimes de casses : Qui est concerné ?

CONAKRY- C'est une annonce qui devrait plutôt soulager certaines victimes des opérations de déguerpissement en cours à travers le pays.

Ce jeudi 25 mars 2021, le gouvernement a décidé d'indemniser une catégorie des victimes de la campagne de déguerpissement, une opération vivement critiquée. Qui est concerné ?

" Tout occupant disposant de titre de propriété authentique et valide sera indemnisé", a précisé le ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, Dr Ibrahima Kourouma.

Ce jeudi le président Alpha Condé a informé le gouvernement de la mise en place prochaine d’une mission d’investigation autour des opérations de déguerpissement en cours à Conakry et dans certaines villes de l’intérieur du pays.

“Il a clarifié les rôles respectifs des brigades en activité pour la libération des emprises des voies publiques et la commission dont la mise en place est imminente et dont la mission sera de procéder au recensement des bâtiments et domaines publics indument occupés ou cédés. Il a rappelé à cet égard que tout occupant disposant de titres de propriétés authentique et valide sera recensé et indemnisé s’il était affecté par les opérations de déguerpissement, conformément aux dispositions légales en vigueur”, a précisé le porte-parole du gouvernement.

Entamée dans la capitale Conakry, l’opération dite de “dégagement des encombrants physiques situés sur les emprises de la voirie” s’est étendue dans les villes de Dubreka et Coyah. Plusieurs citoyens ont vu leurs maisons détruites, sans ménagement. De voix se sont levées pour dénoncer la méthode.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 669 91 93 06