Croisade contre la Covid-19 : le Groupe SONOCO et la GIZ signent un important Protocole d’Accord

CONAKRY-Le Groupe SONOCO (Société Nouvelle de Commerce) et l’Agence de Coopération Internationale Allemande (GIZ), ont signé ce vendredi 26 mars 2021, un important protocole d’accord intitulé, « réponse à la Covid-19 : confinement et atténuation dans la commune de Matoto ».

La cérémonie de signature a eu lieu à la Guest House de l'usine les Moulins d'Afrique, une des filiales du Groupe Sonoco, sise à Sonfonia, en présence du Directeur Général Adjoint du Groupe SONOCO, Abdoul Karim Diallo, ainsi que des responsables de la GIZ, conduits par Madame Lucile IFONO, responsable projet santé de la GIZ. L'évènement a aussi réuni plusieurs autres personnalités de haut rang, parmi lesquelles : une représentante du ministère de la Santé, le responsable de Communication de l’ANSS (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire) ainsi que d'un représentant de l’Ambassade d'Allemagne.

Ce protocole d’accord s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) de la GIZ avec le Groupe SONOCO et a pour objectif la réalisation des actions dans le cadre de la riposte contre la covid-19 en Guinée. Le montant global du projet est de 350 000 euros, soit environ quatre milliards deux cent millions de francs guinéens (4. 200. 000.000 GNF).

De ce montant, la GIZ finance 2. 851. 404. 221 GNF tandis que et le groupe Sonoco, débloque 1. 425. 702. 105 GNF. A travers ce projet, le Groupe SONOCO et la GZ se sont engagés à unir leur force et de mobiliser toutes les communautés afin de renforcer la lutte contre la covi-19 au sein de ses usines situées dans la Matoto et plus largement dans la ville de Conakry.

La gestion du projet sera assurée par un une unité de coordination composée de représentants du Groupe SONOCO, de la GIZ, du ministère de la Santé, de l’ANSS, de la mairie de Matoto et des établissements de santé locaux.

Pour le Directeur en charge des questions d’hygiène, de santé, sécurité et environnement à SONOCO, c'est un pas important qui a été franchi. Abdoulaye Touré, coordinateur dudit projet n'a pas caché sa satisfaction après la signature de ce partenariat. "La santé est une priorité du Groupe SONOCO", a-t-il déclaré, réitérant la détermination du Groupe SONOCO à romper la chaîne de contamination, à travers des actions concrètes sur le terrain.

Outre les séances de sensibilisation prévues sur le terrain, le Groupe Sonoco va distribuer des kits de prévention -gels, savons, sceaux de lavage des mains et des masques- à ses travailleurs, à la population riveraine, aux huit centres de santé de la commune de Matoto mais aussi aux familles déjà affectées par la pandémie de covid-19.

Ce projet intervient dans la continuité du partenariat de développement intégré de 3 ans intitulé : ‘’ Promotion de la santé et du bien-être des travailleurs, les familles et communautés riveraines des industries du groupe Sonoco’’ mené depuis 2017, en coopération par les deux entités signataires "Sonoco et GIZ".

L’objectif de ce partenariat est d’aider la population de la commune de Matoto et les employés du groupe SONOCO, à lutter contre la covid-19, a indiqué la responsable projet santé de la GIZ.

« De façon plus précise, ce partenariat vise à aider les employés du groupe Sonoco et leurs familles à lutter contre la covid-19. On va fournir des matériels de protection, des masques, des seaux, du savon et surtout on va faire des formations sur la covid-19 pour mieux faire connaitre la maladie, reconnaitre les symptômes et savoir comment y faire face en cas de contamination. Le coût global du projet est de 350.000 euros et il concerne uniquement la commune de Matoto où est installé le groupe Sonoco. Nous avons fait la formation du personnel de huit structures sanitaires de la commune et distribué des équipements de protection. Pour les employés de Sonoco, on a fait une journée de sensibilisation sur la covid-19 » a déclaré Mme Lucile IFONO, responsable projet santé de la GIZ.

En plus des huit (8) structures de santé, les employés du groupe SONOCO, les 700 mille habitants de la commune de Matoto, vont bénéficier de cette initiative des deux partenaires, a-t-elle ajouté.

Pour le représentant du l’ambassadeur d’Allemagne en Guinée, la persistance de la pandémie de covid-19 interpelle tout le monde. Car, dira-t-il, depuis plus d’un an, la covid-19 défie le monde entier. "La fin de la pandémie est encore loin, mais avec la découverte de plusieurs vaccins, nous voyons, au moins au bout du tunnel", a-t-il entamé.

Et de poursuivre : « Il est d’autant plus important maintenant que, même après un an, nous ne cessions pas de respecter systématiquement les mesures de distance et d’hygiène et de prendre soin de nous-mêmes et de nos semblables. Le moyen le plus efficace de lutter contre la maladie reste de faire en sorte que le nombre de personnes infectées soit le plus faible possible. Afin de soutenir la population de Matoto, l’Allemagne investit dans la formation et l’équipement du système de santé local pour sensibiliser le personnel à la covid-19. Il en va de même pour les employés de l’entreprise SONOCO.

Je tiens à remercier la GIZ pour la réalisation de cette importante initiative, pour laquelle l’Allemagne fait un don d’une somme de plus de 2. 851. 404. 221 gnf. Je remercie également l’entreprise SONOCO, qui augmente le montant de 1. 425. 702. 105 GNF», a déclaré le premier secrétaire à l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne Friedhem Schulz. Il a aussi invité la population guinéenne à continuer de respecter les règles barrières qui passent par les distanciations physiques, le port des masques, pour sauver des vies.

Le Groupe SONOCO est un acteur engagé dans la lutte contre la Covid19. Depuis son apparition en Guinée, le Groupe a pris des mesures pour protéger ses travailleurs et ses clients, en mettant en place un comité de contrôle au sein de l’entreprise dès le 17 mars 2020. Ce qui a conduit à l’élaboration d’un plan de prévention en cours de mise en œuvre.

Le Groupe SONOCO est également impliqué dans la réponse nationale. Il a joué un rôle important dans la création de l’Alliance pour la Sécurité Sanitaire en Guinée (ASSG) au début de 2020. Il s'agit d'un engagement du secteur privé pour soutenir l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS). Le Groupe a par ailleurs offert plus de 50.000 masques ainsi qu’un total d’environ 100.000 petits déjeuners aux patients hospitalisés à l’hopital national Donka durant 3 mois. Fin mars 2020, le Directeur Général Adjoint du Groupe SONOCO, Abdoul Diallo, a été élu Président du Conseil d’Administration de l’ANSS.

Dans un dossier de presse transmis à notre desk, le Président Directeur Général du Groupe Sonoco, a rappelé l'importance pour son entreprise de protéger ses employés. C'est pourquoi bien avant ce protocole, le Groupe SONOCO a su développer des mesures de protections ces dernières années pour protéger ses travailleurs. Mais, a-t-il précisé, la pandémie de Covid-19 pose des risques tant pour le personnel de SONOCO que pour les activités alors que l’entreprise, à travers sa filiale ‘’Les Moulins d’Afrique’’, est l’un des plus grands fournisseurs de produits de la Guinée, avec environ plus de 65% des besoins en farine du pays.

« Il était donc vital pour l’entreprise de mettre en place une réponse efficace pour prévenir ce scénario catastrophe. Je suis fier de la signature de ce plan d’action Covid-19 réalisé en partenariat avec la GIZ pour la commune de Matoto où se situent trois filiales du groupe SONOCO. C’est un projet ambitieux qui vise à sensibiliser les travailleurs de Sonoco, leurs familles et les communautés environnantes et à renforcer leur capacité à prévenir et à traiter les cas de SARSCoV-2 et d’éventuels cas de Covid-19 ainsi que d’autres maladies infectieuses », a déclaré Elhadj Mamadou Saliou Diallo, PDG du groupe SONOCO.

