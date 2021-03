Côte d'Ivoire : Ouattara reconduit Achi au poste de Premier Ministre...

ABIDJAN-Le Président Ivoirien Alassane Ouattara a nommé, ce vendredi 26 mars 2021, Patrick Achi au poste de Premier Ministre, une fonction dont il assurait l'intérim depuis l'aggravation de la maladie de Hamed Bakayoko, décédé le 10 mars d'un cancer.

L'ancien Secrétaire Général de la Présidence est un proche et fidèle d'Alassane Ouattara. Il aura la charge de former un nouveau Gouvernement et de poursuivre les réformes engagées depuis 2010, et redynamiser le processus de la réconciliation dans un pays déchiré par des violences qui ont fait des milliers de morts pendant la crise postélectorale de 2011.

Africaguinee.com