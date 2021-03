Ebola en Guinée : l'OMS lance le compte à rebours de la fin de l’épidémie…

GENEVE- L’Organisation mondiale de la santé a annoncé, ce mercredi 24 mars 2021, la guérison du dernier patient hospitalisé au Centre de traitement épidémiologique (CTEPI) de N’Zérékoré.

A l’issue du test négatif administré sur le dernier patient du CTEPI de N’zérekoré, mardi, l'OMS a annoncé le lancement du compte à rebours de la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée.

Cette période de 42 jours correspond à 2 fois la durée moyenne maximale d'incubation du virus.

Le 14 février dernier, les autorités sanitaires guinéennes ont déclaré la résurgence d’Ebola dans le pays. Cinq personnes en sont mortes. Plus de 3 mille personnes ont été vaccinées dont principalement les personnes ayant été en contact avec un cas d’Ebola ou les agents de santé de première ligne principalement à Nzérékoré ou une partie à Conakry, notamment Dubréka et Coyah où on a vacciné 137 personnes.

Depuis 21 jours, la Guinée n’a notifié aucun cas positifs d’Ebola. Le dernier patient est sorti guéri au Ctepi de N’zérekoré. Ainsi, en l’absence de nouveaux cas confirmés, l'OMS a lancé un compte à rebours de 42 jours. Durant cette période, si aucun cas positif n’est notifié, la deuxième fin de l’épidémie d’Ebola sera annoncée en Guinée.

Abdoul Malick Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 669 91 93 06