Couple : l’importance de partager des loisirs

L’amour, ça nous transforme, personne ne peut le nier ! Il y a quelque temps, une étude très sérieuse révélait que les hommes changent de voix pour séduire. Mais ce n’est pas la seule chose qu’ils changent pour nous faire plaisir. Lorsqu’ils se mettent en couple, bien des hommes font des efforts pour s’intéresser aux passions et aux loisirs de la personne qu’ils aiment. Et, qu’on se le dise, les femmes en font souvent tout autant ! Mais est-ce que cela est réellement indispensable pour une vie amoureuse réussie ou chacun peut-il garder ses loisirs dans sa bulle sans avoir besoin de les partager avec son ou sa partenaire ? On fait le point.

Le temps de qualité, une notion à garder en tête

Dans un ouvrage publié au début des années 1990, le conseiller conjugal Gary Chapman a mis en lumière ce qu’il analyse comme étant les cinq langages de l’amour. Parmi eux, on retrouve les moments de qualité. Ce qui veut dire que, pour se sentir bien dans leur couple, de nombreux partenaires expriment leur amour en passant des moments de qualité ensemble. Des moments de qualité qui peuvent prendre des formes très diverses : il peut s’agir d’une promenade à deux au bord de la mer, dans un parc ou encore à la montagne, d’une session sportive en duo, d’un film ou d’une série visionnée confortablement dans le lit ou dans le canapé, d’un repas préparé en couple ou d’un dîner au restaurant, et bien plus encore… Bref, il convient à chaque couple de se créer ses moments de qualité qui conviennent à ses envies et à ses besoins. Mais, clairement, pour que cela soit possible, il faut que les deux partenaires s’entendent sur certains sujets.

Ainsi, si l’un adore le sport alors que l’autre déteste cela, le fait de proposer d’aller courir ensemble ne sera pas un réel moment de qualité pour ce dernier. De même, se poser devant un film ou une série qui ne plairait qu’à un seul partenaire ne peut pas constituer un moment bénéfique pour le couple tout entier, et cela vaut pour tous les exemples mentionnés ci-dessus. D’où l’importance de trouver des activités qui plaisent aux deux partenaires qui composent le couple.

Trouver des points communs, parfois plus facile à dire qu’à faire

Dans certaines relations amoureuses, trouver des points communs qui garantissent de passer des moments de qualité en symbiose parfaite s’avère très simple. Par exemple, pour les deux amoureux de la boxe Tony Yoka et Estelle Mossely ou encore pour le couple formé par Jason Mercier et Natasha Barbour, qui écume les tournois de poker à travers le monde, trouver des centres d'intérêt commun était forcément une évidence. En réalité, c'est même sûrement cette passion première les rassemblant qui leur a permis de découvrir l'autre et ensuite de tomber amoureux.

Mais pour d’autres couples, trouver un terrain d’entente s’avère bien plus compliqué. D’où l’importance de se forcer à ouvrir ses horizons et de chercher des compromis. Par exemple, si votre partenaire adore le football alors que vous détestez cela, cherchez ensemble le moyen d’apprécier davantage ce sport : il peut s’agir d’aller voir un match dans un stade pour profiter de l’ambiance ou s’essayer au jeu vidéo de football pour passer un moment de détente à deux. Ou alors, négociez un moment de qualité qui plaira à l’un en vous assurant que l’autre aura également son moment de plaisir un peu plus tard. Ce qu’il faut, c’est que la relation soit équilibrée et que personne n’ait le sentiment d’être frustré ou oublié en permanence. À chacun ses loisirs donc, mais en cherchant toujours à inclure l’autre d’une manière ou d’une autre.

L’importance de ne pas s’oublier pour autant

Cela étant dit, ne tombez pas pour autant dans le piège de vouloir tout faire ensemble en permanence ! Dans un couple, il est important de garder un jardin secret et un espace qui ne nous appartient qu’à nous. Cet espace contribue grandement à notre bien-être personnel et donc à la bonne santé de notre couple. Assurez-vous donc de garder quelques activités que vous ne partagez pas avec l’être aimé. Cela peut être des sorties entre amis, le visionnage d’une série en solo ou encore des moments dédiés aux activités manuelles. Soyez égoïste de temps en temps (mais pas trop non plus), c’est l’une des clés d’un couple qui dure !