Troisième mandat : Alpha Condé "reconnaissant" envers Poutine…

CONAKRY-En marge d'une audience qu'il a accordé à Sékoutoureya ce mardi 23 mars 21, au vice-ministre russe des Affaires étrangères, chargé du Moyen Orient et de l’Afrique, le président Alpha Condé a exprimé sa reconnaissance envers la Russie de Vladimir Poutine qui, selon lui, a été le premier pays à l'avoir félicité suite à sa réélection pour un troisième mandat, en octobre dernier.

Alpha Condé a indiqué que c’est un plaisir pour lui de recevoir l’envoyé spécial du Président Russe, qui, a-t-il dit est "un ami personnel" avec lequel il a eu des échanges.

"Nous souhaitons toujours renforcer nos relations avec nos amis Russes. Je n’oublie pas que la première lettre de félicitation après mon élection de président venait du président de la Russie. Donc nous volons davantage renforcer ces relations (…). Nous sommes heureux de la présence de Rusal ici depuis un bon moment et qui participe au développement de la Guinée. Nous espérons que d’autres sociétés Russes viendront aussi dans le secteur minier et des infrastructures », a déclaré le chef d’Etat guinéen.

Il a rappelé que les relations entre Conakry et Moscou datent de l'indépendance. Il a exprimé sa reconnaissance envers la Russie qui a participé à la formation des cadres guinéens après la violente rupture avec la France, la puissance colonisatrice.

« Tout le monde sait que les relations entre la Guinée et l’Union Soviétique ou la Russie sont des vieilles relations. Lorsque nous avons voté le 28 septembre1958, le Général de Gaule a fait partir tous les cadres Français qui étaient là le 29 septembre. A l’époque, la Guinée n’avait qu’un seul médecin. C'était Dr Mamadou Caba Bah. Donc, c’est l’Union Soviétique et la Russie qui sont venues à notre aide. C’est des vieilles relations et nous continuerons toujours à avoir de bonnes relations : la preuve, la plupart des soldats de notre armée ont été formés à l’Union Soviétique ou en Slovaquie", a-t-il rappelé.

Siddy Koundara Diallo

Pour Africaguinee.com