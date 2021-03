La Guinée qualifiée : réaction à chaud de Naby Keita…

CONAKRY- Le Syli national de Guinée s'est qualifié ce mercredi 24 mars 2021 pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations "Cameroun 2022", en battant les aigles du Mali, à Conakry sur le score d'un but à zéro.

Si l'essentiel est fait, il faut dire que la prestation moyenne des poulains de Didier Six, en première période a été très critiquée. Qu'est-ce qui explique cela ? Le style de jeu opté par le sélectionneur guinéen n'est pas loin.

"On était juste deux au milieu, alors que les maliens étaient très nombreux. On n'avait pas l'habitude de jouer comme ça, mais c'est le nouveau style de jeu du coach qu'il faut respecter. Mais quand on est rentré aux vestiaires à la mi-temps, on a parlé entre nous et on a parlé avec le coach. Après il a changé et ça a payé", a révélé le capitaine du Sily National sur Canal+.

Gagner pour rentrer tranquille

"Le Mali était déjà qualifié, donc c'était facile pour eux de gérer le match et jouer facilement alors que nous, ce qu'on avait en tête, c'est de gagner. C'est fait. Donc, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire (…) Mon vœu était gagner ce match pour rentrer tranquille (…) Dieu merci, on a eu les trois points et on s'est qualifié. Je pense qu'on va céder la place aux jeunes pour en profiter", a précisé Naby Keita.

