Guinée-Mali : "Mes joueurs sont plus que motivés…", dixit Didier Six

CONAKRY- C’est un match qui s’annonce décisif pour le sélectionneur guinéen et ses poulains ! En conférence de presse d’avant-match ce mardi 23 mars 2021, le technicien français Didier Six a étalé ses ambitions et parlé de son adversaire.

Contrairement au Mali déjà qualifié pour la CAN 2022, le Syli National de Guinée doit sortir ‘’l’artillerie lourde’’ pour venir à bout des Aigles du Mali. Pour le sélectionneur Didier Six, c’est un derby et il faut s’attendre à un match très disputé.

‘’Nous sommes allés au Mali jouer comme un derby. C’est bien pour le football africain. On s’attend à un match très disputé. J’ai passé vingt-deux jours pour suivre le CHAN au Cameroun. Donc j’ai vu cette équipe du Mali pendant le CHAN. J’ai pris des notes. Ils n’ont pas eu à chercher d’autres joueurs. On va mettre tous les moyens à notre disposition. C’est à nous de poser des problèmes à cette équipe du Mali. Ce n’est pas au Mali de nous poser des problèmes’’ a déroulé le coach guinéen.

Dépossédé de son public à cause du Covid-19, le technicien français a déploré cet état de fait. ‘’C’est vrai que ce public va nous manquer. Mais on sera obligé de faire avec les lois de la FIFA et de la CAF. Mes joueurs sont plus que motivés pour ce match’’ a confié l’ancien footballeur international français.

La Guinée reçoit le Mali ce mercredi 24 mars 2021 à 16H dans le cadre de la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2022.

En cas de succès, le syli national va décrocher son ticket pour la phase finale avant même la dernière journée des qualifications, le 28 mars en Namibie.

Nous vous proposons la liste des 23 joueurs retenus pour ces deux rencontres.

