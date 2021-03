Entrepôt de la Pharmacie Centrale : Satisfaits, les partenaires promettent de soutenir le projet…

Un proverbe arabe nous enseigne que « la corde du mensonge est courte » ! Le cas du projet de construction de l’entrepôt de la Pharmacie Centrale de Guinée qui a fait la une d’une certaine presse la semaine dernière collerait bien à ce proverbe arabe.

Les partenaires de la Guinée impliqués dans ce projet, notamment le Fonds Mondial, ont réitéré ce mercredi 24 mars 2021 leur engagement à finaliser la construction de l’entrepôt. À la suite des explications données par la Direction Générale de la Pharmacie Centrale de Guinée, et le gestionnaire du projet, les représentants du Fonds Mondial ont noté avec satisfaction l’engagement des autorités guinéennes à doter la centrale d’achats du pays d’un nouvel entrepôt.

Contrairement à ce qu’une certaine presse avait affirmé, aucun soupçon de détournement des fonds destinés à la construction de l’entrepôt n’a été relevé par les partenaires.

Le projet de construction de l’entrepôt à Maneah, dans la préfecture de Coyah, est une initiative du Gouvernement guinéen à travers le Département de la Santé, qui vise à accroître la capacité de stockage des médicaments et autres produits sanitaires de la Pharmacie Centrale.

Avec un budget initial de 7 millions de dollars US, ce projet a deux principaux bailleurs en plus de l’État guinéen. Il s’agit du Fonds Mondial et de l’agence de coopération américaine, l’USAID. La partie guinéenne quant à elle s’est engagée à hauteur de 17 milliards de francs guinéens. Ce montant devait servir à la construction de la fondation et les travaux connexes.

Dans les prochains, les travaux de construction devraient reprendre. Il faut rappeler qu’ils avaient été interrompus pour des raisons techniques.

Africaguinee.com