Amadou Thierno Diallo : " Mon action s’inscrira dans la continuité…"

CONAKRY-Nommé le 19 mars, le nouveau ministre de la Coopération internationale, a pris fonction ce mercredi 24 mars 2021. A cette occasion, Amadou Thierno Diallo a promis d'inscrire son action dans la continuité.

"Il s’agira de voir quelle stratégie mettre en place ou renforcer afin que non seulement les attentes du Gouvernement mais surtout celles de nos partenaires se réalisent", a-t-il déclaré.

Le nouveau ministre explique qu'à cet égard, la volonté politique du Chef de l’Etat, du Premier Ministre et du Gouvernement n’est plus à démontrer.

"A plusieurs reprises, le Président Alpha CONDE, a rappelé les grandes lignes des chantiers de son mandat de la Quatrième République avec pour leitmotiv central Gouverner Autrement. Il s’agira de l’instauration d’une gouvernance tournée vers les aspirations du Peuple à travers la mise en place d’une politique de développement axée sur la lutte contre la pauvreté. Cette aspiration passe forcément par une excellente stratégie de mobilisation des ressources tant intérieure qu’extérieure", a précisé l'ancien Haut fonctionnaire de la Banque Islamique de Développement.

Amadou Thierno Diallo souligne que l'accomplissement de la mission régalienne de son département dans la mobilisation des ressources extérieures, est tributaire de l’engagement et de la coopération de tous les acteurs à divers niveaux : Gouvernement, Secteur Privé, Société Civile, Partenaires Techniques et Financiers.

"A tous, je lance un vibrant appel pour que nous comprenions ensemble où se situe l’intérêt du pays et que nous harmonisions nos méthodes et nos approches. En tout état de cause, je voudrais assurer les uns et les autres que je voudrais être un manager qui a la juste mesure de la vision, des objectifs, des défis et des moyens disponibles pour rechercher, à tout moment, avec son équipe, les solutions aux problèmes qui se posent à eux.

Cela implique évidemment un sens de responsabilité et de conscience professionnelle de la part de mes collaborateurs. Je sais que je pourrais compter sur vous, chers collaborateurs. Je voudrais donc rassurer, tout un chacun, de ma disponibilité à écouter tout le monde et à trouver les solutions dans le cadre d’une gouvernance concertée", a-t-il lancé promettant que son action va s'inscrire dans la continuité.

"Mon action s’inscrira dans la continuité de ce qui a déjà été entrepris pour développer de nouveaux partenariats tout en améliorant la performance du Département (…) En ce qui concerne les travailleurs de ce Ministère, je voudrais les rassurer et faire mien l’adage suivant « quand on veut aller vite, on va tout seul. Mais, quand on veut aller loin, on va ensemble. » Moi, j’ai envie d’aller loin et bien. Chacun de vous a un potentiel qu’il s’agira de faire prospérer pour l’image de marque de la maison", a indiqué le ministre la Coopération, rassurant les partenaires de sa franche collaboration.

Africaguinee.com