Un émissaire de Poutine chez Alpha Condé : les "dessous" d'une visite…

CONAKRY-Le président guinéen Alpha Condé a reçu ce mardi 23 mars 2021, un haut responsable du Gouvernement Russe. Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique, a eu un tête-à-tête aujourd'hui avec le dirigeant guinéen au Palais Sékhoutoureyah.

Pour l'heure peu de choses ont filtré de cette entrevue. Toutefois sur son compte officiel facebook, le président Alpha Condé a assuré que "la Russie est un partenaire sûr et privilégié de la Guinée...".

La Russie d'énormes intérêts en Guinée. L'axe de coopération entre Conakry et Moscou date depuis la première république et touche plusieurs domaines dont la santé, les mines, l'armée etc. Dans le secteur minier et métallurgique, les multinationales russes -comme Rusal qui exploite la bauxite- sont très présentes depuis des décennies.

Ce lundi 22 mars 21, à son arrivée à Conakry, M. Bogdanov a été accueilli par de hauts responsables du Gouvernement guinéen dont le ministre de la Défense Dr Mohamed Diané, en charge des affaires présidentielles. Mikhail Bogdanov avait dans ses "bagages" 10.000 doses de vaccins Sputnik V destinées à aider la Guinée à lutter contre le Coronavirus.

Avant l'audience que le président Condé lui a accordée ce mardi, l'émissaire de Vladimir Poutine a été reçu un peu plutôt par le chef de la diplomatie guinéenne Dr IBRAHIMA KALIL KABA. Mikhaïl BOGDANOV s'est réjoui du succès des relations bilatérales entre Conakry et Moscou et a levé un coin du voile sur les raisons de sa visite en Guinée.

« Aujourd’hui, nous avons eu l’opportunité de débattre de l’intégralité de nos relations, de notre partenariat, notamment notre coopération au format multilatéral à l’ONU, de nos relations commerciales, économiques, humanitaires, de renforcement de la capacité du combat de la Guinée, au niveau de tous les domaines qui sont très importants pour notre coopération. Nous apprécions aussi le rôle actif que la Guinée joue dans le règlement des problèmes sur le continent et en général dans l’intégration africaine », a indiqué le vice-ministre russe des Affaires étrangères, chargé du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Du forum Russie - Afrique

« Nous sommes en train de préparer activement la deuxième édition du forum Russie - Afrique, dont la première édition a eu lieu en 2019. Le Président Alpha Condé avait participé personnellement à cet événement dans le format multilatéral, mais il a eu aussi une rencontre séparée avec le Président Vladimir Poutine. Maintenant, nous sommes aussi venus pour débattre des modalités de l’organisation du deuxième sommet avec nos amis guinéens", a précisé Mikhail Bogdanov.

A suivre…

